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Строительство Орто-Токойской ГЭС идет полным ходом

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Министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев ознакомился с ходом строительства Орто-Токойской ГЭС.

В настоящее время для рабочих, строящих Орто-Токойскую ГЭС, построен специальный городок, где проживают и работают 45 человек. Кроме того, в рамках подготовительных работ для строительства ГЭС обеспечиваются вода, электроэнергия и строительство дорог. В сентябре планируется проведение взрывных работ для прокладки туннеля.

Согласно информации, в марте 2023 года между ОАО "Чакан ГЭС" и китайской государственной компанией СНМС (China National Heavy Machinery Corporation) был подписан контракт на полную реализацию проекта. Согласно контракту, срок полного завершения строительства ГЭС составляет 3 года. Общая мощность строящейся ГЭС составит 21 МВт, и она будет производить 75 млн кВтч в год.

Министр энергетики Таалайбек Ибраев поручил ответственным руководителям завершить строительство ГЭС в соответствии с графиком и в установленные сроки.


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URL: https://www.vb.kg/439215
Теги:
ГЭС, Кыргызстан
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