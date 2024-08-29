Ученые бьют тревогу о состоянии ледника Пахтакор в Узбекистане

Специалисты Научно-исследовательского института гидрометеорологии Узбекистана зафиксировали ускоренное таяние ледника Пахтакор, крупнейшего в Ташкентской области. Этот вывод был сделан по итогам второй экспедиции на ледник, прошедшей летом текущего года.

Напомним, что первая экспедиция состоялась летом 2023 года. Тогда исследователи пробурили в языке ледника Пахтакор трёхметровую сваю для замеров. В ходе нынешней экспедиции было обнаружено, что установленная свая отделилась от ледника.

За год ледник отступил на 20 метров, а его ледяной покров сократился на 3 метра. Полученные данные свидетельствуют о тревожных темпах таяния ледника Пахтакор.

Ледник расположен в восточной части Узбекистана, в труднодоступном районе вблизи границ с Кыргызстаном и Казахстаном. Ближайший населённый пункт – лавинная метеостанция Айгаинг, находящаяся примерно в 35 километрах от ледника.

Источник: upl.uz