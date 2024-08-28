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Садыр Жапаров: Артисты сами захотели выступить бесплатно

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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал изданию "Кабар" приезд иностранных артистов на концерт в честь Дня независимости, который активно обсуждается в соцсетях. Он отметил, что исполнители сами проявили инициативу и согласились выступить без гонорара.

Садыр Нургожоевич в соцсетях активно обсуждают приезд иностранных исполнителей на концерт, посвящённый Дню независимости. Действительно ли они сами проявили инициативу и согласились выступать бесплатно?

– Я был рад услышать от министра культуры эту новость. Раньше многие иностранцы даже не знали, где находится Кыргызстан. А теперь есть артисты международного уровня, которые хотят поздравить нас с Днём независимости и выступить для нашего народа.

Если они хотят выступить без гонорара, то почему это вызывает столько вопросов?

– Нам сказали, что они приедут и уедут без гонорара. Я был рад этому. Конечно, мы обеспечим их проживание и питание. Мы гостеприимный народ.

– Тогда как вы прокомментируете возникновение такого спора?

– Этот вопрос поднимают недальновидные политики, а за ними следуют те, кто поддаётся их влиянию. Помните, были люди, которые утверждали, что никто не знает о Кыргызстане и сюда никто не поедет? Но давайте смотреть на факты: Кыргызстан становится всё более известным. В следующем году мы ожидаем приезда мировых лидеров. В прошлом наши соседи даже не могли себе этого позволить. Сейчас же мы благодарны за такие изменения. Не стоит обращать внимание на мелких критиков. Не хочешь идти на концерт – не ходи, мы никого не заставляем.


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URL: https://www.vb.kg/439224
Теги:
концерт, праздник, президент, Кыргызстан, артисты эстрады, Садыр Жапаров
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