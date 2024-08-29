Фермер Кошбаев благодаря поддержке государства расширил свое предприятие

В рамках проекта по открытию 100 предприятий к 100-летию Кара-Кыргызской автономной области расширяется птицеферма жителя села Ак-Коргон Ала-Букинского района Динмухаммеда Кошбаева.

Первоначально он от породы HAYLAIN SONYA производил 10 тысяч яиц в день и реализовывал их в торговые точки района. Сейчас при поддержке государства частный предприниматель расширил предприятие на 0,45 гектара.

Дополнительный объект приспособлен для выращивания 33 тысяч цыплят. 26 августа 2024 года в городе Самарканд он приобрел 16 тысяч цыплят породы LOMAN SENDI. По словам предпринимателя, с января 2025 года куры новой породы начнут производить яйца. На дополнительное строительство объекта было потрачено около 5 миллионов сомов.

Согласно Указу Президента Садыра Жапарова в связи со 100-летием Кары-Кыргызской автономной области, Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности продвигает 100 проектов по развитию агропромышленного комплекса. Сегодня в рамках 100 проектов развития агропромышленного комплекса активно реализуется 96 проектов.

Следует отметить, что в 100 реализуемых проектов входят 14 проектов в рыбном хозяйстве, 12 проектов в птицеводстве, 13 проектов в логистических центрах и складах, 11 проектов в питомниках, 8 проектов в животноводстве, 7 проектов в научно-образовательных инициативах, 5 проектов в переработке шерсти, 5 проектов в молочной промышленности, 3 проекта в машинно-тракторных станциях, 18 проектов в сельскохозяйственных предприятиях.

Из общего числа инициатив 32 проекта являются государственными, а 64 – частными.