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Налоговые органы переходят на усиленный режим работы

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Налоговые органы Кыргызской Республики переходят на усиленный режим работы для создания благоприятных условий налогоплательщикам при уплате имущественных налогов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, сотрудники налоговых органов будут работать 29 и 30 августа до 21:00, а 31 августа - до 18:00.

Налогоплательщики могут получить подробные консультации по расчету и уплате налога на имущество, обратившись в налоговые органы.

Напомним, что 1 сентября истекает срок оплаты налога на транспортные средства, жилые дома, квартиры, а также придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки.


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URL: https://www.vb.kg/439228
Теги:
ГНС, налоги в Кыргызстане
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