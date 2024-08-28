Налоговые органы переходят на усиленный режим работы

Налоговые органы Кыргызской Республики переходят на усиленный режим работы для создания благоприятных условий налогоплательщикам при уплате имущественных налогов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, сотрудники налоговых органов будут работать 29 и 30 августа до 21:00, а 31 августа - до 18:00.

Налогоплательщики могут получить подробные консультации по расчету и уплате налога на имущество, обратившись в налоговые органы.

Напомним, что 1 сентября истекает срок оплаты налога на транспортные средства, жилые дома, квартиры, а также придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки.