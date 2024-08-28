В Бишкеке идет активная подготовка к празднованию Дня независимости

Бишкек готовится к празднованию Дня независимости Кыргызстана. Город готовится встретить праздник с размахом, и работы идут полным ходом, активно проходят репетиции, которые продолжаются до поздней ночи. Артисты и музыканты отрабатывают свои номера, готовя яркое и запоминающееся шоу. Сцены наполнены звуками музыки и танцев, создавая атмосферу предстоящего праздника.

Особое внимание привлекают ретро автомобили. Эти классические машины принимают участие в парадах и демонстрациях, добавляя празднику ностальгическое и историческое очарование.

Улицы города украшают баннеры, флаги создавая праздничное настроение. На центральной площади столицы устанавливаются сцены и техническое оборудование, что свидетельствует о масштабных планах на праздник.

Напомним, 19 августа Министерство культуры приобрело оборудование для масштабных шоу на сумму 350 млн сомов.