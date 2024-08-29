Бишкекские спортсмены завоевали медали на чемпионате Азии по таэквон-до ITF

Воспитанники специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва им. С Джуманазарова приняли участие в X чемпионате Азии по таэквон-до ITF среди детей, кадетов, юниоров и взрослых. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, ученики СДЮШОР завоевали медали на соревнованиях, которые прошли с 19 по 25 августа в городе Бангалор (Индия).

Всего в турнире приняли участие более 600 спортсменов.

Целью соревнований являлось повышение спортивного мастерства спортсменов, раскрытие потенциала индивидуальных спортсменов, улучшение действующих показателей на международных соревнованиях, а также формирование стабильной сборной команды.

По итогам Чемпионата Азии победителями стали:

- среди детей 8-10 лет:

Мукеев Исам – 1 место по спаррингу до 40 кг и 2 место по показательному выступлению (туль).

- среди кадетов 11-13 лет:

Монолбаева Аяна – 2 место по спаррингу до 45 кг и 2 место по показательному выступлению (туль);

Камчыбеков Эрбол – 3 место по спаррингу до 35 кг и 3 место по показательному выступлению (туль);

Иманова Аилинаиша – 3 место по показательному выступлению (туль).

- среди юниоров 14-15 лет и 16-17 лет:

Михманов Имран – 2 место по спаррингу до 45 кг;

Русланбекова Сырга – 3 место по показательному выступлению 2 дан (туль).