Погода
$ 85.00 - 85.43
€ 94.32 - 95.32

Бишкекские спортсмены завоевали медали на чемпионате Азии по таэквон-до ITF

223  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Воспитанники специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва им. С Джуманазарова приняли участие в X чемпионате Азии по таэквон-до ITF среди детей, кадетов, юниоров и взрослых. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, ученики СДЮШОР завоевали медали на соревнованиях, которые прошли с 19 по 25 августа в городе Бангалор (Индия).

Всего в турнире приняли участие более 600 спортсменов.

Целью соревнований являлось повышение спортивного мастерства спортсменов, раскрытие потенциала индивидуальных спортсменов, улучшение действующих показателей на международных соревнованиях, а также формирование стабильной сборной команды.

По итогам Чемпионата Азии победителями стали:

- среди детей 8-10 лет:

Мукеев Исам – 1 место по спаррингу до 40 кг и 2 место по показательному выступлению (туль).

- среди кадетов 11-13 лет:

Монолбаева Аяна – 2 место по спаррингу до 45 кг и 2 место по показательному выступлению (туль);

Камчыбеков Эрбол – 3 место по спаррингу до 35 кг и 3 место по показательному выступлению (туль);

Иманова Аилинаиша – 3 место по показательному выступлению (туль).

- среди юниоров 14-15 лет и 16-17 лет:

Михманов Имран – 2 место по спаррингу до 45 кг;

Русланбекова Сырга – 3 место по показательному выступлению 2 дан (туль).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439239
Теги:
турнир, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  