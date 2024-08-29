Ограничения на движение в Бишкеке: как избежать пробок 31 августа

31 августа на центральной площади Ала-Тоо пройдут мероприятия в честь Дня Независимости Кыргызской Республики и 100-летия образования Кара-Кыргызской автономной области. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, на координационной комиссии по профилактике правонарушений начальник ГУВД по городу Бишкек Азамат Токтоналиев сообщил, где будут введены ограничения на движение автотранспорта 31 августа.

Ограничения будут введены на следующих улицах:

проспект Чуй от улицы Ибраимова до улицы Тоголок Молдо;

улица Фрунзе от бульвара Эркиндик до улицы Тоголок Молдо;

улицы Орозбекова и Раззакова от улицы Фрунзе до проспекта Чуй;

частично улица Ибраимова от проспекта Чуй до улицы Фрунзе.

Кроме того, будут введены временные ограничения по проспектам Ч. Айтматова, Манаса и улицам Байтик Баатыра, Абдрахманова.

Мэрия столицы просит горожан во избежание дорожных заторов воспользоваться общественным транспортом вместо личного автомобиля.