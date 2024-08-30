По делу о теракте в подмосковном "Крокусе" арестовано еще пять человек

Telegrаm-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" назвал имена пяти новых фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". Ранее о них не сообщалось.

Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей на 3 месяца, то есть до 1 декабря 2024 года, Шахромджону Гадоеву, Зубайдулло Исмаилову, Мустакиме Солиеву, Умеджону Солиеву, Хусейну Хамидову. Гражданство новых фигурантов не указано.

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса России:

ч. 2 ст. 205.5 ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической"); п. "б" ч. 3 ст. 205 ("Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи ["Террористический акт"], если они повлекли причинение смерти человеку"); ч. 1 ст. 30 ("Приготовлением к преступлению признаются приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам"); п. "а" ч. 2 ст. 205 (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой); ч. 4 ст. 222 ("Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи ["Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов"], совершенные организованной группой"); ч. 3 ст. 223. 1 ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ, а равно незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств, совершенные организованной группой").

Теракт в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел 22 марта перед выступлением рок-группы "Пикник". Несколько вооруженных людей в камуфляже проникли в комплекс и начали расстреливать людей. Дошли до концертного зала, где устроили пожар, охвативший все четыре этажа и крышу здания. В результате атаки погибли 145 человек.

Утром 23 марта стали появляться сообщения о задержании причастных к инциденту. Первыми были арестованы граждане Таджикистана Далержон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов.

Всего же под стражу взяты 12 фигурантов, в том числе – четверо нападавших, трое продавших им автомобиль, люди, сдавшие террористам квартиру или отправившие им денежные переводы. По другим данным, арестовано 18 человек, еще двое находятся под подпиской о невыезде. По делу проходят более 1700 потерпевших и 800 свидетелей.

Ответственность за теракт взяло на себя афганское отделение "Исламского государства" (также известное как "ИГИЛ Хорасан", "Вилаят Хорасан", ISIS-K). Эта организация признана террористической и запрещена в РФ и многих других странах.

Источник: Фергана