По делу о теракте в подмосковном "Крокусе" арестовано еще пять человек

Telegrаm-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" назвал имена пяти новых фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". Ранее о них не сообщалось.
Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей на 3 месяца, то есть до 1 декабря 2024 года, Шахромджону Гадоеву, Зубайдулло Исмаилову, Мустакиме Солиеву, Умеджону Солиеву, Хусейну Хамидову. Гражданство новых фигурантов не указано.
Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса России:
Теракт в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел 22 марта перед выступлением рок-группы "Пикник". Несколько вооруженных людей в камуфляже проникли в комплекс и начали расстреливать людей. Дошли до концертного зала, где устроили пожар, охвативший все четыре этажа и крышу здания. В результате атаки погибли 145 человек.
Утром 23 марта стали появляться сообщения о задержании причастных к инциденту. Первыми были арестованы граждане Таджикистана Далержон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов.
Всего же под стражу взяты 12 фигурантов, в том числе – четверо нападавших, трое продавших им автомобиль, люди, сдавшие террористам квартиру или отправившие им денежные переводы. По другим данным, арестовано 18 человек, еще двое находятся под подпиской о невыезде. По делу проходят более 1700 потерпевших и 800 свидетелей.
Ответственность за теракт взяло на себя афганское отделение "Исламского государства" (также известное как "ИГИЛ Хорасан", "Вилаят Хорасан", ISIS-K). Эта организация признана террористической и запрещена в РФ и многих других странах.
Источник: Фергана