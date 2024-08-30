Зарыбление рек Чон-Чычкан и Джеруй прошло успешно

Специалисты Таласского областного общества охотников и рыболовов сегодня выловили первую севанскую форель из реки Чон-Чычкан Таласской области. Это поистине историческое событие, поскольку рыба в этой реке и ее притоках (Джеруй и Туз-Ашуу) не водилась около 50 лет.

Это говорит о том, что зарыбление реки, проведенное в 2022 году при поддержке компании "Альянс Алтын", прошло успешно. Пойманную специалистами особь севанской форели снова отпустили в реку.

Напомним, в апреле 2022 года компания "Альянс Алтын" совместно с институтом биологии Национальной Академии Наук провела гидробиологическое и гидрохимическое обследование реки Чон-Чычкан и ее притоков.

Тогда анализ показал, что абиотические и биотические факторы водной среды пригодны для обитания лососевых видов рыб и других гидробионтов. То есть было лабораторно доказано, что вода в реках чистая.

По результатам исследования было принято решение вселить в реку форель Гегаркуни (севанскую форель), так как эта рыба является действенным индикатором загрязнения водной среды и подходит для мониторинга экологического состояния водных экосистем.

Мальки для заселения были завезены из Иссык-Кульской области. Тот факт, что они прижились в реках, протекающих через месторождение Джеруй, свидетельствует о том, что деятельность компании осуществляется без урона окружающей среде.

Отметим, на территории рудника Джеруй запрещены охота и рыбалка. Более того, в рамках экологической ответственности "Альянс Алтын" проводит регулярные мероприятия по восстановлению природных экосистем. Так, в 2022 году помимо зарыбления рек, компания завезла и выпустила в дикую природу фазанов, а также маралов, которые были специально привезены с Алтая.