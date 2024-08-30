Садыр Жапаров: Наше экономическое положение значительно улучшилось

"Открытие ряда новых промышленных и социальных объектов в рамках строительства 100 объектов к 100-летию Кара-Кыргызской автономной области – это исторически значимое событие для нас", - отметил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 30 августа, выступая на открытии клинкерного завода "Терек-Таш" в Кеминском районе Чуйской области.

"Уважаемые соотечественники! Дорогие участники сегодняшнего торжества!

В этом году мы отмечаем 33-летие независимости Кыргызской Республики, а также торжественно празднуем 100-летие со дня образования Кара-Кыргызской автономной области, с которой началась история современного Кыргызстана.

День Независимости для нас – это великая, священная и очень важная дата! Наши предки боролись за неё до последней капли крови, жертвуя собой ради Родины, народа и благополучия будущих поколений.

Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев, Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков и другие основатели нашей государственности, рискуя своими жизнями, участвовали в сложных и острых политических противостояниях и добились создания Кара-Кыргызской автономной области.

Наши предки на протяжении веков стойко переносили различные испытания жизни, проявляя дальновидность, силу воли, решимость и неуклонность в достижении великих целей.

Хотя сегодня мы являемся молодым государством, исторические страницы показывают, что кыргызский народ признан цивилизованным ещё много веков назад. Наши предки жили по народным кодексам, таким как обычаи и традиции, показывая, что они были мудрым и великим народом. Наши предки, обладавшие качествами великодушия, широких взглядов и уважения к природе и окружающему миру, оставили нам в наследство сегодняшний замечательный Кыргызстан.

Мы свято храним заветы предков и считаем нашей главной задачей развитие и процветание нашей страны, чтобы передать её будущим поколениям. Поэтому для будущего нашей страны и последующих поколений мы должны обеспечить быстрое экономическое развитие Кыргызстана.

Уважаемые современники!

В реализации этих целей и благородных стремлений, наши усилия по увеличению бюджета и созданию экономических условий дали положительные результаты, и мы успешно начали работу в ряде ключевых отраслей. Мы упростили налоговое законодательство и создали благоприятные условия для предпринимателей. Эти усилия принесли свои плоды, и мы обеспечили приток прямых иностранных инвестиций.

Мы взялись за реализацию крупных проектов, таких как ГЭС "Камбар-Ата-1", строительство которой откладывалось по различным причинам на протяжении многих лет, и железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан, которая предоставляет выход к морю. Эти инфраструктурные проекты, несомненно, дадут мощный импульс развитию страны.

Кроме того, мы должны резко сократить импорт электроэнергии, обладая значительным гидроэнергетическим потенциалом. Мы обязаны правильно использовать дарованные природой водные ресурсы и увеличить производство электроэнергии, чтобы обеспечить наш народ. Мы надеемся, что в ближайшие годы в наш экспортный перечень добавится и экспорт электроэнергии. Этими достижениями мы доказываем развитие нашей экономики. Сейчас мы можем сказать, что наше экономическое положение значительно улучшилось. Это подтверждается и оценкой Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Экономический рост Кыргызстана демонстрирует стабильное развитие – средний темп роста внутреннего валового продукта за последние три года не опускался ниже 7%. А за период с января по июль 2024 года темп роста экономики достиг 8,7%, составив 677 миллиардов сомов. Бюджет страны демонстрирует значительный рост, удвоившись за последние три года. В 2020 году консолидированный бюджет страны составлял 247,7 миллиардов сомов, а в 2023 году бюджетные ресурсы достигли 577,2 миллиардов сомов. Я уверен, что к концу 2024 года мы преодолеем отметку в 650 миллиардов сомов.

Кроме того, для обеспечения устойчивого развития страны в долгосрочной перспективе, мы ставим перед собой амбициозную цель – к 2030 году достичь объёма ВВП в 30 миллиардов долларов США.

Уважаемые соотечественники!

Сегодня мир переживает сложный этап своего исторического развития. В такие времена глобальных изменений, мы должны быть способны определить возникающие проблемы и оперативно принимать соответствующие меры и решения. Развитая экономика является гарантией государственности и независимости, и нам следует сосредоточить все усилия в этом направлении.

Поэтому в конце прошлого года я подписал Указ "О праздновании 100-летия образования Кара-Кыргызской автономной области" и дал соответствующие поручения органам исполнительной власти.

В рамках этих поручений мы сегодня открываем ряд объектов в реальном секторе и социальной сфере, посвящённых 100-летию образования Кара-Кыргызской автономной области, с которой начался современный Кыргызстан.

В данный момент мы присутствуем на открытии цементного завода "Терек-Таш" в Кеминском районе. Вместе с открытием этого завода мы также станем свидетелями открытия других объектов, таких как малые ГЭС "Исфайрам-1" в Кадамжае, "Курак-Тектир" в Ноокате, торгово-логистическая зона "Кара-Булак" в Ат-Баши, мясокомбинат, предприятие по производству строительных материалов "Миң-Булак" в Нарыне, нефтеперерабатывающий завод "Жунда" в Жайылском районе, завод по производству золотых слитков в Кара-Балте, нефтеперерабатывающий завод в Сузаке, золотоизвлекательная фабрика в Чаткале и другие предприятия в различных регионах страны. Также будут официально открыты новые школы, дополнительные корпуса школ, детские сады, спортивные залы, что порадует наших детей, будущее поколение.

Уважаемые граждане Кыргызстана!

Сегодня мы не просто открываем новые заводы и фабрики, но также отмечаем начало новой эпохи, обеспечивающей независимость в нашей промышленности. Эти предприятия создадут новые рабочие места, внесут значительный вклад в рост экономики, улучшение качества жизни народа и повышение технологического уровня страны.

Я уверен, что вновь открытые предприятия станут символом прогресса и сыграют важную роль в будущем развитии нашей страны, а новые школы и детские сады будут способствовать повышению качества образования.

Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность всем сторонам, которые внесли вклад в реализацию проектов, направленных на развитие страны. Я полностью уверен, что сегодняшнее открытие 100 объектов изменит жизнь каждого гражданина и станет основой для экономических сдвигов.

Простой пример: цементный завод "Терек-Таш" и предприятия по производству строительных материалов создадут надёжную основу для обеспечения жильём. Такое оживление в строительном секторе является позитивным сигналом для привлечения инвестиций. Предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, помимо укрепления продовольственной безопасности страны, также предоставят возможности для увеличения экспорта. Открывающиеся объекты по производству электроэнергии, как мы все знаем, направлены на обеспечение энергетической независимости нашей страны. Сегодня мы не ограничиваемся только объектами реального сектора, но и открываем учреждения, способствующие духовному и моральному росту молодёжи. Открытие ряда новых промышленных и социальных объектов в рамках строительства 100 объектов к 100-летию Кара-Кыргызской автономной области: это исторически значимое событие для нас.

Искренне поздравляю всех вас с сегодняшними важными начинаниями, сопровождающими празднование 100-летия Кара-Кыргызской автономной области!

С наступающим праздником Независимости!"