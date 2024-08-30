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Из 121 кандидатов на адвокатскую лицензию сдали экзамен 32 человека

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Квалификационной комиссией при Министерстве юстиции Кыргызской Республики по вопросам адвокатской деятельности проведены очередные квалификационные экзамены для лиц, претендующих на получение лицензии на право занятия адвокатской деятельностью.

К экзамену решением Квалификационной комиссии были приглашены 193 претендента, из них на экзамен пришли 121 претендент. По итогам компьютерного тестирования успешно сдали экзамен 32 претендента.

Экзамен проводится в соответствии с Порядком проведения квалификационного экзамена на получение лицензии на право занятия адвокатской деятельностью в форме компьютерного тестирования из 110 вопросов. Лицо считается сдавшим квалификационный экзамен при правильном ответе на 70 и более процентов вопросов.

Претенденты, успешно сдавшие экзамен:

1. Абдугапарова Анара Абибулаевна 79 баллов, 71.8%

2. Акимов Маратбек Калыкович 88 баллов, 80%

3. Ахунов Эмиль Кубанычбекович 106 баллов, 96.3%

4. Базаров Акжолтой Сүйүнтбекович 91 баллов, 82.7%

5. Бекжанов Султан Бекжанович 101 баллов, 91.8%

6. Дүйшөналиев Чынгыз Бактыбекович 83 баллов, 75.4%

7. Жолдошов Максатбек Арзимаматович 83 баллов, 75.4%

8. Жолдошова Айжан Таалайбековна 106 баллов, 96.3%

9. Ибраимов Азамат Болотбекович 80 баллов, 72.7%

10. Исраилов Данияр Эдилбекович 78 баллов, 70.9%

11. Капаров Темирлан Топчубаевич 79 баллов, 71.8%

12. Карабаев Санжарбек Маматович 81 баллов, 73.6%

13. Кетиренов Бактыбек Кыдырмышевич 82 баллов, 74.5%

14. Кулембеков Бекзат Асангалиевич 88 баллов, 80%

15. Кыргызбеков Абдулазиз Марсович 104 баллов, 94.5%

16. Майрамбек кызы Айдай 92 баллов, 83.6%

17. Маманов Байболот Бактыбаевич 86 баллов 78.1%

18. Маматалиева Миргүл Муктаровна 89 баллов, 80.9%

19. Мирзакаримова Надира Мамытовна 78 баллов, 70.9%

20. Мусаев Жыргалбек Акматбекович 87 баллов, 79%

21. Пак Элина Александровна 96 баллов, 87.2%

22. Рысканов Исрадин Мухитдинович 77 баллов, 70%

23. Сабиров Улан Жолдошбекович 85 баллов, 77.2%

24. Султанов Курсанбек Абылкасымович 99 баллов, 90%

25. Сыдыков Медер Абылкасымович 78 баллов, 70.9%

26. Таалайбек уулу Өмүрбек 90 баллов, 81.8%

27. Тилебалдиев Адилет Бекболотович 81 баллов, 73.6%

28. Токтосунов Эдил Эрланбекович 78 баллов, 70.9%

29. Турсунбаев Бактыбек Бейшеналиевич 85 баллов, 77.2%

30. Шаршеев Гарри Замирович 80 баллов, 72.7%

31. Шеримбаева Айжан Болотбековна 92баллов, 83.6%

32. Эмилбек уулу Айтолду 87 баллов, 79%


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URL: https://www.vb.kg/439259
Теги:
адвокат
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