Из 121 кандидатов на адвокатскую лицензию сдали экзамен 32 человека

Квалификационной комиссией при Министерстве юстиции Кыргызской Республики по вопросам адвокатской деятельности проведены очередные квалификационные экзамены для лиц, претендующих на получение лицензии на право занятия адвокатской деятельностью.

К экзамену решением Квалификационной комиссии были приглашены 193 претендента, из них на экзамен пришли 121 претендент. По итогам компьютерного тестирования успешно сдали экзамен 32 претендента.

Экзамен проводится в соответствии с Порядком проведения квалификационного экзамена на получение лицензии на право занятия адвокатской деятельностью в форме компьютерного тестирования из 110 вопросов. Лицо считается сдавшим квалификационный экзамен при правильном ответе на 70 и более процентов вопросов.

Претенденты, успешно сдавшие экзамен:

1. Абдугапарова Анара Абибулаевна 79 баллов, 71.8%

2. Акимов Маратбек Калыкович 88 баллов, 80%

3. Ахунов Эмиль Кубанычбекович 106 баллов, 96.3%

4. Базаров Акжолтой Сүйүнтбекович 91 баллов, 82.7%

5. Бекжанов Султан Бекжанович 101 баллов, 91.8%

6. Дүйшөналиев Чынгыз Бактыбекович 83 баллов, 75.4%

7. Жолдошов Максатбек Арзимаматович 83 баллов, 75.4%

8. Жолдошова Айжан Таалайбековна 106 баллов, 96.3%

9. Ибраимов Азамат Болотбекович 80 баллов, 72.7%

10. Исраилов Данияр Эдилбекович 78 баллов, 70.9%

11. Капаров Темирлан Топчубаевич 79 баллов, 71.8%

12. Карабаев Санжарбек Маматович 81 баллов, 73.6%

13. Кетиренов Бактыбек Кыдырмышевич 82 баллов, 74.5%

14. Кулембеков Бекзат Асангалиевич 88 баллов, 80%

15. Кыргызбеков Абдулазиз Марсович 104 баллов, 94.5%

16. Майрамбек кызы Айдай 92 баллов, 83.6%

17. Маманов Байболот Бактыбаевич 86 баллов 78.1%

18. Маматалиева Миргүл Муктаровна 89 баллов, 80.9%

19. Мирзакаримова Надира Мамытовна 78 баллов, 70.9%

20. Мусаев Жыргалбек Акматбекович 87 баллов, 79%

21. Пак Элина Александровна 96 баллов, 87.2%

22. Рысканов Исрадин Мухитдинович 77 баллов, 70%

23. Сабиров Улан Жолдошбекович 85 баллов, 77.2%

24. Султанов Курсанбек Абылкасымович 99 баллов, 90%

25. Сыдыков Медер Абылкасымович 78 баллов, 70.9%

26. Таалайбек уулу Өмүрбек 90 баллов, 81.8%

27. Тилебалдиев Адилет Бекболотович 81 баллов, 73.6%

28. Токтосунов Эдил Эрланбекович 78 баллов, 70.9%

29. Турсунбаев Бактыбек Бейшеналиевич 85 баллов, 77.2%

30. Шаршеев Гарри Замирович 80 баллов, 72.7%

31. Шеримбаева Айжан Болотбековна 92баллов, 83.6%

32. Эмилбек уулу Айтолду 87 баллов, 79%