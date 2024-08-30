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В Кыргызстане запрет на ввоз куриных яиц помог местным фермерам

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- Светлана Лаптева
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Постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики с 5 июня 2024 года был введен запрет на ввоз (импорт) свежих куриных яиц на территорию Кыргызской Республики. Данная мера была направлено на поддержку отечественных производителей и обеспечение продовольственными яйцами страны. После введения временного ограничения отечественными птицеводческими предприятиями был увеличен производство куриных яиц и повешен конкурентоспособность с импортной продукцией.

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности на основании обращения Ассоциации птицеводов КР инициировал отмену временного запрета на ввоз (импорт) яиц на территорию Кыргызской Республики с 3 сентября 2024 года.

В настоящее время ситуация с производством куриных яиц отечественными производителями значительно улучшилась по сравнению с предыдущими месяцами.

На данный момент местные производители готовы конкурировать с импортными продуктами как по объему, так и по ценовой политике. Что свидетельствует о восстановлении и увеличении производственных мощностей и готовности удовлетворять потребности рынка наравне с импортными яйцами.


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URL: https://www.vb.kg/439261
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