В Кыргызстане запрет на ввоз куриных яиц помог местным фермерам

Постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики с 5 июня 2024 года был введен запрет на ввоз (импорт) свежих куриных яиц на территорию Кыргызской Республики. Данная мера была направлено на поддержку отечественных производителей и обеспечение продовольственными яйцами страны. После введения временного ограничения отечественными птицеводческими предприятиями был увеличен производство куриных яиц и повешен конкурентоспособность с импортной продукцией.

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности на основании обращения Ассоциации птицеводов КР инициировал отмену временного запрета на ввоз (импорт) яиц на территорию Кыргызской Республики с 3 сентября 2024 года.

В настоящее время ситуация с производством куриных яиц отечественными производителями значительно улучшилась по сравнению с предыдущими месяцами.

На данный момент местные производители готовы конкурировать с импортными продуктами как по объему, так и по ценовой политике. Что свидетельствует о восстановлении и увеличении производственных мощностей и готовности удовлетворять потребности рынка наравне с импортными яйцами.