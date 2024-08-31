В КР с 1 сентября ряд товаров подлежат обязательной акцизной маркировке

С 1 сентября в Кыргызстане вводится обязательная акцизная маркировка для ряда продукций. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, с указанной даты производители и импортеры обязаны маркировать акцизной маркой следующие виды товаров:

– табак трубочный, курительный, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции), отнесенный к товарной позиции ТН ВЭД 2403;

– масла смазочные, масла прочие, присадки к смазочным маслам, содержащие нефть или нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, отнесенные к товарной позиции ТН ВЭД 2710197100-2710199800 и 3811210000.

"Обращаем внимание, что оборот немаркированных остатков данных товаров будет запрещен по истечении 6 месяцев с момента введения обязательной акцизной маркировки.

Подробную информацию о получении акцизных марок можно получить по номеру (0312) 61-17-94", - говорится в сообщении ведомства.