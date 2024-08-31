Погода
$ 84.80 - 85.30
€ 93.52 - 94.53

В КР с 1 сентября ряд товаров подлежат обязательной акцизной маркировке

51  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 1 сентября в Кыргызстане вводится обязательная акцизная маркировка для ряда продукций. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, с указанной даты производители и импортеры обязаны маркировать акцизной маркой следующие виды товаров:

– табак трубочный, курительный, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции), отнесенный к товарной позиции ТН ВЭД 2403;

– масла смазочные, масла прочие, присадки к смазочным маслам, содержащие нефть или нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, отнесенные к товарной позиции ТН ВЭД 2710197100-2710199800 и 3811210000.

"Обращаем внимание, что оборот немаркированных остатков данных товаров будет запрещен по истечении 6 месяцев с момента введения обязательной акцизной маркировки.

Подробную информацию о получении акцизных марок можно получить по номеру (0312) 61-17-94", - говорится в сообщении ведомства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439262
Теги:
ГНС, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  