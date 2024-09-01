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MSF передала КГМИПиПК материалы для скрининга рака и улучшения обучения

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Медицинская гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF) передала Кыргызскому государственному медицинскому институту переподготовки и повышения квалификации имени С.Б. Даниярова новое медицинское оборудование. Об этом сообщает пресс-служба организации. По ее данным, в число переданных изделий входят гинекологические кресла, мобильные телефоны, тренировочные манекены и другие расходные материалы. Эти ресурсы помогут институту продолжить обучение по скринингу рака шейки матки и молочной железы, что способствует ранней диагностике и профилактике этих заболеваний.

Сесиль Джойс, медицинский координатор проекта MSF "Здоровье женщин в Чуйской области", подчеркнула: "Наша цель - поддержать КГМИПиПК в создании эффективной программы обучения медсестер, сосредоточив внимание на раннем выявлении рака шейки матки и груди. Профилактика - ключ к спасению жизни, и мы верим, что укрепляя местные партнерства, мы улучшим доступ к скринингу для женщин".

Мобильные телефоны, переданные в рамках поддержки, позволят проводить консультации и получать рекомендации узких специалистов дистанционно, что повысит качество и доступность медицинской помощи. Эта поддержка поможет институту оперативно обучать медицинских работников, способствуя созданию более эффективной системы профилактики.

Рустам Курманов, ректор КГМИПиПК, отметил: "Мы благодарны MSF за столь значимую помощь. Гинекологические кресла и другие изделия значительно улучшат наши учебные возможности и качество оказания медицинской помощи".

С 2022 года MSF реализует пилотный проект по охране здоровья женщин в Сокулукском районе и открыла центр скрининга рака груди и шейки матки в Сокулукской районной больнице в сотрудничестве с Министерством здравоохранения.


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URL: https://www.vb.kg/439266
Теги:
онкология, Франция, Швейцария, Кыргызстан, здоровье, Помощь
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