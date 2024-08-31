В Бишкеке милиция оштрафовала 926 иностранцев за трудовые нарушения

Сотрудники Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД г. Бишкек провели оперативно-профилактические мероприятия "Нелегал" с 10 по 29 августа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в результате задержаны 216 иностранцев, из которых 86 были отправлены на штрафстоянку, а наложенные штрафы составили 86 тысяч сомов.

В ходе мероприятий выявлено 926 иностранцев, занимающихся незаконной трудовой деятельностью. Составлено 395 административных протоколов, сумма штрафов по нарушениям в сфере миграции составила 1,66 миллиона сомов. Также 28 иностранцев привлечены к выдворению за нарушение миграционного законодательства.