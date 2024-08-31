Сегодня общественный транспорт в Бишкеке будет работать до 2 ночи

В честь празднования Дня Независимости Кыргызстана и 100-летия образования Кара-Кыргызской автономной области на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке пройдут мероприятия, которые будут продолжаться до 2 часов ночи. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в праздничный день муниципальные автобусы будут курсировать до 02:00 ночи.

Напоминаем, что будут перекрыты следующие улицы:

проспект Чуй (участок от улицы Ибраимова до улицы Тоголок Молдо),

улица Фрунзе (участок от бульвара Эркиндик до улицы Тоголок Молдо),

улицы Орозбекова и Раззакова (участки от улицы Фрунзе до проспекта Чуй),

улица Ибраимова (часть проспекта Чуй до улицы Фрунзе).

Также будут введены временные ограничения на проспектах Ч. Айтматова, Манаса и улицах Байтик Баатыра, Абдрахманова.

Мэрия столицы рекомендует использовать общественный транспорт вместо личных автомобилей, чтобы избежать заторов в районах, где будут проходить праздничные мероприятия.