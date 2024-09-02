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Китай создал самую совершенную инициативу глобального развития

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В Чэнду, провинция Сычуань, состоялся Форум сотрудничества СМИ "Один пояс - один путь" и 3-е заседание Совета Информационной сети "Один пояс - один путь", организованные газетой "Жэньминь жибао" и правительством провинции Сычуань. Тема встречи, на которую были приглашены более сотни представителей ведущих СМИ разных стран вдоль "Пояса и пути" - "Укрепление сотрудничества СМИ для общего развития". В работе крупного форума участвовала и корреспондент нашего издания".

А общее развитие неразрывно связано с инициативой "Один пояс – один путь". 11 лет назад, когда Си Цзиньпин впервые рассказал об инициативе "Один пояс - один путь", в мире доминировали всего несколько держав, что усиливало неравенство между богатыми и бедными, развитыми и развивающимися странами. С тех пор проект объединил государства Евразии, Африки и Латинской Америки.

За эти годы сотрудничество в рамках "Одного пояса - одного пути" продвинулось от набросков плана к заполнению деталей и превратило чертежи в реальные проекты. Так подвел итоги первого десятилетия китайской инициативы председатель КНР Си Цзиньпин. За это время проект стал по-настоящему глобальным - в его рамках соглашения о сотрудничестве подписали более 150 стран.

И за 11 лет народы стран вдоль "Пояса и пути" убедились, что участие в инициативе – это не дорога, ведущая к долговой яме, о чем твердят ее западные противники. Это – "дорога общего пользования, открытая для всех, а не частный путь, принадлежащий какой-либо одной стороне". Путь для международного сотрудничества, начиная с развития инфраструктуры и заканчивая финансовой интеграцией, координацией политики, более тесными контактами людей в самых разных областях.

За минувшие годы общий объем товарооборота Китая со странами, расположенными вдоль "Одного пояса - одного пути" достиг почти 20 трлн. долларов, а совокупный объем инвестиций - 380 млрд. долларов. Это способствовало укреплению и развитию торгово-экономических маршрутов "Нового Шелкового пути" и оказало положительное влияние на благосостояние населения в наших странах.

О взаимной выгоде в рамках инициативы "Пояс и путь"

Можно много говорить о том, какие масштабные мега-проекты в рамках "Пояса и пути" осуществляются в каждой из наших стран. И все они призваны кратно повысить эффективность инициативы "Один пояс - один путь". В нашей стране это прежде всего - дорога Север-Юг. На ее возведение Экспортно-импортный банк Китая выделил в качестве льготного кредита 700 миллионов долларов США.

Строительство дороги протяженностью 433 километра имеет стратегическое значение для развития Кыргызстана и создаст возможности для экономического и социального роста всех регионов, откроются возможности для строительства гидроэлектростанций, развития месторождений, которые находятся в отдаленных горных участках.

Дорога выгодна бизнесу, потому что сокращается время поставок, выгодна и гражданам страны, которые живут в тех местах, где она будет проходить. Жители отдаленных высокогорных районов Кыргызстана будут иметь круглогодичный доступ к дороге, так как в зимний период доступ к ним закрывается.

Именно благодаря инициативе и колоссальным возможностям Китая в рамках "Пояса и пути" вскоре начнется еще более грандиозное строительство - железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Для Кыргызстана - это выход к морским путям через Китай. Отправка товаров через территорию стран Центральной Азии в Южную Европу, Турцию, Иран важна и для Китая, и для стран Центральной Азии, желающих поставлять свои товары в страны Юго-Восточной Азии через китайские порты.

Благодаря инициативе "Пояс и путь" выстраиваются очень выгодные взаимоотношения Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана с самым крупным торговым партнером - Китаем. Эта инициатива имеет ключевое значение для стран Центральной Азии и важна для Кыргызстана, поскольку связана с обеспечением в стране продовольственной безопасности и рабочими местами его граждан.

Положительные взаимоотношения между странами и торговля всегда ведут к взаимному росту. В Кыргызстане поддерживают заявление председателя КНР, что в добрососедстве и сотрудничестве можно будет достигнуть высот. Это касается и Кыргызстана, и Китая, и вообще всех стран мира.

То есть Кыргызстан уже имеет конкретные плоды от сотрудничества в рамках "Пояса и пути". Такие проекты будут помогать и далее экономическому развитию Кыргызстана, а также создавать международные транспортные коридоры, которые будут содействовать росту благосостояния населения стран вдоль "Пояса и пути".

Развитие культурно-гуманитарного сотрудничества

Направления в рамках инициативы, о которых говорил председатель Си Цзиньпин, это -укрепление политического, финансово-экономического сотрудничества между странами-участницами инициативы, взаимоотношений в строительстве дорожной инфраструктуры, а также контактов между людьми.

Си Цзиньпин сказал, что эти направления невозможны без установления отношений дружбы между народами стран вдоль Шелкового пути. Поэтому, когда мы говорим о взаимном обогащении, то говорим и о гуманитарно-культурном взаимном обогащении народов. Так, количество граждан Кыргызстана, обучающихся в вузах Китая, составляет более пяти тысяч человек. Это намного больше, чем в других странах. Постоянно встречаются наши ученые, энергетики, работники сельского хозяйства, врачи, артисты. То есть, говоря об инициативе "Пояс и путь", надо оценивать не только экономический эффект, но самое главное - это тот фундамент, который закладывается для долгосрочного сотрудничества между странами и народами.

Позитивный отклик в странах Центральной Азии получила и инициатива Китая о создании зоны или пояса инноваций. В первую очередь это связано с традициями древнего Шелкового пути, когда он становился не просто дорогой, а путем обмена технологиями и инновациями. Например, китайский шелк, фарфор, чай, другие изделия получали хорошие отклики у народов Центральной Азии, которые пытались создавать некоторые китайские производства у себя. К примеру, благодаря китайскому фарфору нам известен узбекский фарфор и те изделия, которые делали древние узбекские мастера, выпуская красивые плитки, которыми сейчас отделаны минареты, мечети в Самарканде, Бухаре и других местах.

Мир - залог процветания

Инициатива "Пояс и путь" содержит такие понятия, как дружба, мирное развитие взаимовыгодного сотрудничества между странами. В условиях нынешнего геополитического шторма в мире это как никогда актуально. Поскольку мир – это жизнь людей в благосостоянии и процветании. А война - это разруха и боль.

В Кыргызстане после некоторых конфликтов понимают и всячески поддерживают мирные инициативы "Пояса и пути". Только благодаря хорошим дружеским отношениям можно выстраивать позитивное сотрудничество.

Как отметил Председатель КНР Си Цзиньпин, "за 10 лет мы прошли через тысячи гор и рек, но нам все еще предстоит преодолевать новые вершины". Поэтому тема форума так актуальна – "Укрепление сотрудничества СМИ для общего развития". Отмечу, что польза от проведения встреч представителей СМИ, которых объединила Информационная сеть "Одного пояса – одного пути", хорошо видна на примере продвижения уникальной инициативы. Именно СМИ внесли и вносят весомый вклад в ее успех во всех странах.

Кстати

За 10 лет инициатива "Пояс и путь" привлекла инвестиции почти в $1 трлн, что привело к созданию более 3 тыс. совместных проектов и 420 тыс. рабочих мест для стран, расположенных вдоль маршрута, тем самым выведя из бедности свыше 40 млн человек. На территории мегапроекта сосредоточены богатые запасы ресурсов, проживает 63% населения планеты, а предположительный экономический масштаб - $21 трлн.

Всего за эти годы к инициативе присоединилось свыше 150 стран по всему миру - до 40 африканских и азиатских государств, а также 26 европейских и представители Латинской Америки и Океании. Среди них крупнейшие игроки АТР: Филиппины, Индонезия, Южная Корея и Таиланд, ближневосточные "тяжеловесы" Турция, Саудовская Аравия и ОАЭ, практически все страны бывшего СНГ и Восточной Европы. В числе присоединившихся большая часть Африки и крупнейшие страны Латинской Америки (Аргентина, Венесуэла, Чили, Уругвай).

Ключевыми точками сухопутного экономического пояса "Шелкового пути" становятся Сиань, Алматы, Бишкек, Самарканд, Тегеран, Стамбул, Москва и Дуйсбург. Главными портами морского "Шелкового пути" XXI века стали Ханой, Джакарта, Куала-Лумпур, Калькутта, Найроби, Афины и Венеция.


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URL: https://www.vb.kg/439278
Теги:
железная дорога
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