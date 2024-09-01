На новую платежную систему БРИКС перейдут 159 стран

В октябре Россия запустит международную платежную систему БРИКС. Она будет доступна примерно в 159 странах, которые стремятся отказаться от доллара как основной валюты для расчетов. Об этом сообщает телеграм-канал "Торговля без границ".

На протяжении нескольких лет Россия и другие члены БРИКС создавали альтернативу SWIFT. И сейчас новая система БРИКС может стать серьезной угрозой для актуальности SWIFT, полагают эксперты.

На предстоящем саммите БРИКС в октябре страны-участницы обсудят возможность создания валюты, обеспеченной золотом, что может стать важным шагом к созданию стабильной и надежной альтернативы существующим финансовым системам.

Известно, что основой платежной системы "БРИКС Пэй" может стать новая коллективная счетная единица - GDR (БРИКС стейблкоин). Об этом в рамках Международного муниципального форума стран БРИКС заявил вице-президент Ассоциации российских банков Олег Прексин.

GDR рассматривается как альтернатива двум другим пилотным вариантам расчетов, работа над которыми была приостановлена. Первая - это мультибрендовая платежная карта с записанными на чипе приложениями ведущих карточных систем стран БРИКС: "Мир" (Россия), "Юнион Пэй" (Китай) и RuPay (Индия). Вторая - цифровой кошелек "БРИКС Пэй" для смартфонов с пополнением через QR-коды. Реализацию первой притормозили переговоры с партнерами. Второй проект приостановили пандемия и СВО.

БРИКС стейблкоин будет привязан к золоту как стабильному и набирающему рост активу - это позволит уйти от прямого использования единицы, на которую могут быть наложены санкции. Платежи с использованием GDR будут осуществляться в формате "БРИКС Пэй - БРИКС Бридж", когда гражданин одной страны БРИКС+, например России, совершает покупку в другой. За каждую операцию банки-участники будут получать комиссию не более 3%.

Похожая схема работала при расчетах в переводных рублях с 1964 до 1990 года в странах СЭВ (Совета экономической взаимопомощи).

Источник: officelife.media