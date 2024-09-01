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В Ысык-Атинском айыл окмоту отметили праздник спортивными играми

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- Светлана Лаптева
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В Исык-Атинском айыльном аймаке организован массовый культурно-спортивный праздник, посвященный Дню Независимости и 100 летию Кара-Киргизской автономной области.

По словам руководителя аыйльного аймака Акылбека Дононбаева, в праздновании принимали участие жители и гости сел, районов и областей.

Большой интерес вызвали все виды соревнований - поднятие гирь, различные виды силовых соревнований, борьба, перетягивание каната. Но особо азартно и весело прошли скачки на лошадях, для скакунов различных возрастов.


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URL: https://www.vb.kg/439282
Теги:
День независимости, Чуйская область
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