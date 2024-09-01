В Ысык-Атинском айыл окмоту отметили праздник спортивными играми

В Исык-Атинском айыльном аймаке организован массовый культурно-спортивный праздник, посвященный Дню Независимости и 100 летию Кара-Киргизской автономной области.

По словам руководителя аыйльного аймака Акылбека Дононбаева, в праздновании принимали участие жители и гости сел, районов и областей.

Большой интерес вызвали все виды соревнований - поднятие гирь, различные виды силовых соревнований, борьба, перетягивание каната. Но особо азартно и весело прошли скачки на лошадях, для скакунов различных возрастов.