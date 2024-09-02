Певица из Кыргызстана Ася предложила поддержать афганских женщин

Автор песен, исполнитель и преподаватель вокала Ася из Кыргызстана разместила в соцсети обращение в поддержку афганских женщин. В частности, она предложила включиться в акцию "Не дадим отнять наш голос!". По его словам, если сегодня не дают петь афганским женщинам, то что же будет дальше.

"Женщинам в Афганистане даже ПЕТЬ запретили Я не знаю чтобы со мной было было, если бы мне запретили петь - но явно ничего хорошего.

И мне важно этого никогда не допустить у нас. Я пела в школе у доски, решая физику, и никто не мог мне запретить. Это даже дико представить - запретить петь.

Голосов бояться потому что голос - один из сильнейших инструментов влияния. В Афганистане испугались женских голосов и их запретили. Это значит, нам всем нужно звучать еще громче и ярче - за себя и за ту женщину в Афганистане.

Пойте, кричите, говорите, выступайте!

Мы будем петь и дальше! И я продолжу свою миссию - тренера по вокалу, чтобы каждый и каждая звучали все ярче и звонче !

Давайте вместе споем о женщинах Афганистана, для женщин этой красивой страны!

Не забудьте написать слоган - " Не дадим отнять наш голос!", "Голос афганских женщин" Афганистан", - написала Ася.