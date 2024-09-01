Каныбек Туманбаев: Белый дом "Ынтымак-Ордо" будет открыт для посетителей

30 августа в Бишкеке состоялось торжественное открытие нового Белого дома "Ынтымак - Манас Ордо", расположенного в живописном месте неподалеку от ВДНХ. 31 августа для журналистов был организован пресс-тур, в ходе которого управляющий делами президента Кыргызстана Каныбек Тумонбаев лично провел экскурсию по зданию, рассказывая о ходе строительства, примененных технологиях и уникальных интерьерах:

Инициатива президента и международное участие

"Строительство "Ынтымак - Манас Ордо" началось 12 апреля 2022 года по инициативе президента Садыра Жапарова. В проекте принимали участие инженеры, работавшие ранее над такими проектами, как "Ак Орда" в Казахстане и "Ак Сарай" в Турции. Их опыт позволил учесть все климатические и технологические особенности. Общая площадь нового Белого дома составляет 39 700 квадратных метров. Окончательную сумму расходов планируют озвучить примерно через две недели после завершения всех работ.

Готовность к работе и уникальные залы

Уже в понедельник председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров проведет первое заседание в новом здании. До 10 сентября все государственные служащие разместятся в своих кабинетах. Среди значимых помещений можно отметить зал "Мурас" с 14-метровыми потолками, украшенный итальянскими люстрами и мрамором из Ирана, а также зал "Семетей", предназначенный для встреч главы государства в узком кругу. Зал "Тундук" станет ключевой площадкой для саммита ШОС, который пройдет в Кыргызстане в 2026 году.

Материалы и технологии

Для строительства использовались только высококачественные материалы и современные технологии. Акустическая система была доставлена из Европы, ковролин - из Нидерландов, мебель - из Италии. На создание настенного панно из натуральных камней ушло четыре с половиной месяца. Стены фойе украшены картинами, символизирующими семь областей Кыргызстана. Лифты произведены в Кыргызстане, и их интерфейс полностью на кыргызском языке.

Разбирательства с подрядчиками

Некоторые строители жаловались на невыплату зарплаты, однако это связано не с действиями государства, а с разбирательствами между двумя строительными компаниями. В переговорах, проведенных накануне, выяснилось, что недопонимание между этими компаниями вызвали задержки в выплатах. Все вопросы решаются под контролем президента Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Государство выплатило всю оговоренную сумму, и прорабы с технадзором подписали необходимые документы. Поэтому вмешиваться во внутренние дела субподрядчиков не представляется возможным, но процесс урегулирования споров находится под строгим контролем.

Поддержка местного производства

Хотя значительная часть материалов была привезена из-за рубежа в строительстве использовались и местные ресурсы. Задействованы кирпичи кыргызстанского производства, арматура и бетон, железо доставлены из Челябинска. Уверен, что с развитием отечественных фабрик и заводов страна сможет в будущем полностью обеспечивать свои строительные нужды.

Доступность для граждан

Каждую субботу новый Белый дом будет открыт для всех желающих. Для посещения потребуется лишь паспорт. В четырехэтажном здании насчитывается 426 кабинетов, включая залы для банкетов и двусторонних встреч. Кабинеты распределены между ключевыми государственными деятелями, включая заместителей председателя Кабинета министров", - рассказал в ходе экскурсии управделами президента.

Завершая пресс-тур, Каныбек Тумонбаев показал свой кабинет и отметил, что выбрал небольшой офис, так как для него важнее не размер помещения, а эффективность работы.