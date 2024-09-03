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Минсельхоз КР: уборка зерновых проходит активнее чем в прошлом году

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- Светлана Лаптева
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За 2024-год уборка зерновых культур по республике идет на высоком уровне. На сегодняшний день всего убрано 417 тысяч га, или 70,0%, что на 29 тысяч га больше, чем в прошлом году.

Пшеница – 217 тыс. тонн собрано на 90,1%, или на 16,9 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. Урожайность – 29,7 т/га, что на 6,0 т/га больше, чем в 2023 году. Урожайность в Джалал-Абадской, Таласской и Иссык-Кульской областях составляет 30,0-33 т/га. Валовый сбор составил 644,6 тыс. тонн, что на 256,0 тыс. тонн больше, чем в 2023 году.

Ячменя – 193,0 тыс. га или 77,0%, что на 31,2 тыс. га больше, чем в прошлом году. Урожайность - 26,0 т/га, что на 4,0 т/га больше, чем в прошлом году. Общий урожай составил 500,7 тыс. тонн, что на 144,4 тыс. тонн больше, чем в прошлом году.ьВысокая урожайность ячменя в Чуйской области составляет 29 т/га.

Всего кукурузу убрано на 8,0 тыс. га, или 7,5%. Урожайность 80,0 т/га, что на 7,4 т/га больше, чем в прошлом году. Валовый сбор составил 62,2 тыс. тонн, что на 8,5 тыс. тонн больше, чем в 2023 году. Наилучшая урожайность – в Ошской области (99,0 т/га).

Картофеля было собрано 19,0 тыс. га, или 28,0%, урожайность составила 176,3 т/га, или на 4,6 т/га больше, чем в прошлом году. Валовой сбор составил 310,5 тыс. тонн, что на 43,6 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. А в Иссык-Кульской и Чуйской областях собирают 182,8-184,0 ц/га.

Общий сбор овощей составил 539,4 тыс. тонн, что на 127,0 тыс. тонн больше, чем в 2023 году. Также урожай сада составил 187 тыс. тонн, что на 61 тысячу тонн больше, чем в прошлом году. Фруктов – собрано 44,0 тонн, что на 10,0 тыс. тонн больше, чем в прошлом году.


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