В Узгенском районе сданы в эксплуатацию каналы М-1 и М-2

В селе Кызыл-Октябрь Узгенского района Ошской области сданы в эксплуатацию каналы М-1 и М-2 массива "Жаман-Адыр".

По данным Минсельхоза, на работы по реконструкции и реабилитации объектов были выделены финансовые средства с президентского фонда в размере 100 млн. сомов. Также 6,8 млн. сомов за счет специальных средств Ошского главного управления водного хозяйства при Службе водных ресурсов.

В целях экономного и рационального использования выделенных средств, без найма подрядного учреждения работы выполнены хозяйственным способом Ошским главным управлением водного хозяйства.

Выполнены работы по восстановлению (реабилитации) и реконструкции внутрихозяйственных каналов протяженностью 11,26 км (М-1=6,4км, М-2=4,86км) в целях полного орошения 719 га оросительных земель. 19 августа 2024 года два агрегата насосной станции Жаман-Адыр наполнили водой и запустили в пилотном режиме. А 31 августа объекты были полностью введены в эксплуатацию. На сегодняшний день фермерам непрерывно подаётся поливная вода.

Строительные работы начались в мае прошлого года и были завершены в августе этого года.

Помимо предусмотренных проектом работ, на балансе Узгенского районного управления водного хозяйства проведен капитальный ремонт канала МК (4,88 км) за счет статьи капитального ремонта государственного бюджета (5,6 млн сомов). В рамках капитального ремонта выполнены работы по бетонированию склонов канала Г-типа на расстоянии 1077 м, дна канала на расстоянии 1275 м, строительству 5 новых водоотводных сооружений (водовыпусков).