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В Оше в этом году в первый класс пошли 8745 учащихся

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В рамках праздничных мероприятий ко Дню знаний заместитель мэра города Ош Нурбек Кадыров посетил школу №4 им. Кирова и поздравил учащихся, учителей с началом нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии.

По ее данным, в рамках торжественного мероприятия учащиеся школы выступили с творческими выступлениями.

Отметим, что в настоящее время завершается строительство 4 школ на 1825 мест, которые будут сданы в эксплуатацию уже в этом году (школа на 625 мест в МТУ "Жибек-Жолу", школа на 275 мест по улице Ирригатор, школа на 225 мест в селе Мээркан и школа-интернат на 700 мест имени В.Терешковой).

В Оше мероприятия ко Дню знаний прошли во всех 69 государственных школах.

В этом году в Оше количество учащихся, принятых в 1 класс на 2024-2025 учебный год составило 8745 человек.


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URL: https://www.vb.kg/439305
Теги:
Ош, школа
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