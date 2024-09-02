С 1 ноября электронные торговые платформы обязаны применять ЭТТН

В соответствии с постановлением кабинета министров субъекты, предоставляющие электронную торговую платформу в интернете для продажи товаров населению и для экспорта, обязаны применять электронную товаротранспортную накладную с 1 ноября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, субъекты, осуществляющие поставку товаров субъектам, предоставляющим электронную торговую платформу, могут не оформлять ЭТТН до 1 ноября, но обязаны выполнить операцию "Списание" в системе ЭТТН.

Также согласно новым изменениям в порядке применения и формирования ЭТТН, предприниматели освобождаются от оформления ЭТТН при реализации товаров на электронной торговой платформе, интегрированной с информационной системой налогового органа.

Данное освобождение действует при реализации товаров через электронные торговые платформы населению, оператору торговой платформы, а также при экспорте.

В связи с этим Налоговая служба призывает торговые платформы к интеграции с информационной системой ГНС.

Для получения подробной информации по интеграции представители торговых платформ могут обратиться по телефону: 0312 61-01-98.