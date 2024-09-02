Как правоохранители КР борются с опасными трендами незаконного наркоборота

Век инноваций не обошел сферу незаконного оборота наркотиков. К примеру, нынешние технологии заметно облегчили жизнь наркодельцов с точки зрения производства дурмана. Если исторически для производства наркотиков – героина, кокаина, марихуаны - была необходима большая территория, то на сегодня достаточно маленькой кухни, небольшой лаборатории и даже микроавтобуса для производства огромного количества синтетических наркотиков.

Так что, совсем неудивительно, что в настоящее время в количественном отношении наркотиков становится больше - они более разнообразны, имеется больше синтетических веществ и стимуляторов. А современные наркопотребители - это больше не маргинальные группы, а обычные подростки, которые приобретают наркотики в рекреационных целях. Причем делают это через интернет - еще одна тенденция, которая позволяет расширить торговые возможности преступников и заметно упрощает им жизнь.

Все эти новшества, которые используют преступники, приходится учитывать и наркоборцам, постоянно внедряя в свою работу новые и более эффективные подходы. Надо отметить, что Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и территориальные подразделения органов внутренних дел (СБНОН) КР достаточно быстро адаптируется к таким изменениям и показывает хорошие результате в своей борьбе с незаконным оборотом наркотиков. По данным на начало 2024 года, в СБНОН раскрываемость составляет 94,6% процентов от общего числа зарегистрированных наркопреступлений.

А если говорить об объемах изъятия наркотиков, то они тоже очень внушительные. Сотрудники СБНОН за три года из незаконного оборота изъяли почти 16 тонн дурмана, что составляет 92,4% от общего количество изъятых наркотиков органами внутренних дел.

В этот же период наркоборцы выявили и ликвидировали 27 подпольных нарколабораторий незаконно изготавливающих наркотические средства, психотропные вещества. А в результате мониторинга сети интернет на предмет выявления и установления лиц, занимающихся сбытом наркотиков в мессенджерах, социальных сетях и других интернет-пространствах, за три года наркоборцы выявили 599 фактов сбыта наркотиков, осуществляемых бесконтактным способом, 39 интернет-магазинов, распространяющих наркотические средства и заблокировали 3 сайта, на которых рекламировали запрещенные вещества.

В этом году правоохранители также показывают свою продуктивность. Только в июле ими была осуществлена серия успешных операций по противостоянию незаконному обороту наркотиков. СБНОН изъяла партию запрещенных стоимостью 60 млн сомов и задержала 13 граждан КР - членов ОПГ, организовавшей устойчивый канал поставки наркотиков в Кыргызстан из дальнего и ближнего зарубежья, а также нарколаборатории по производству синтетических наркотиков для дальнейшего распространения через интернет. Также в июле кыргызстанскими правоохранителями был задержан один из организаторов крупных поставок наркотиков из Марокко в Испанию, разыскиваемый Интерполом, и изъята крупная партия синтетических наркотиков, распространяемых курьерами службы доставки "Яндекс, на сумму 52 млн сомов.

В борьбе с наркопреступлениями сотрудники СБНОН внедряют различные подходы. К примеру, пытаются вовлечь граждан в этот процесс, выплачивая денежное вознаграждение за содействие и сотрудничество в установлении и задержании преступников, занимающихся сбытом синтетических наркотиков.

Кроме того, кыргызстанские правоохранители активно сотрудничают с коллегами из других стран. За период 2021-2023 годы СБНОН провела более 180 международных мероприятий, направленных на дальнейшее укрепление взаимодействия, а также установление новых взаимоотношений с компетентными органами иностранных стран и международными организациями в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Нужно отметить, что одним из основных партнеров в борьбе с незаконным наркооборотом для Кыргызстана является Россия. Нашим страны регулярно обмениваются опытом, разведданными и проводят совместные операции, направленные на пресечение сетей незаконного оборота наркотиков и ликвидацию лабораторий по производству незаконных наркотиков.

Например, в апреле сотрудники СБНОН КР проходили курсы повышения квалификации, организованные Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России. Основное внимание на курсах было уделено противодействию незаконному производству синтетических наркотиков и борьбе с наркогруппировками, которые используют блокчейн-технологии и криптовалюты для распространения наркотиков. Участники научились выявлять и пресекать факты легализации преступных доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков.

Кроме того, Россия оказывает техническую и финансовую помощь для укрепления потенциала правоохранительных органов Кыргызстана, включая предоставление оборудования, дронов, автомобилей, учебных программ и разведывательной поддержки. Только в 2024 - 2025 годах РФ выделяет в поддержку борьбы с наркоторговлей 627 млн рублей.

И в рамках этой программы на днях российское МВД подарило кыргызским коллегам автомобили, квадрокоптеры, радиостанции и другую технику. В церемонии передачи участвовали глава МВД КР Улан Ниязбеков, посол России Сергей Вакунов и представитель российского министерства Антон Кочетов.

"Уверен, что передаваемая техника повысит эффективность работы СБНОН и будет способствовать дальнейшему укреплению потенциала в борьбе с наркотрафиком на территории Кыргызстана и в границах евразийских интеграционных объединений", - выразил мнение российский посол.

Еще одной эффективной платформой взаимодействия для совместной борьбы с транснациональной преступностью, включая незаконный оборот наркотиков для Кыргызстана и России является ОДКБ, в рамках которой с 2021 года действует Антинаркотическая стратегия, позволяющая проводить субрегиональные антинаркотические операции. Также ОДКБ регулярно отрабатывает задачи по предотвращению незаконного оборота наркотиков в рамках учений "Нерушимое братство".

"Международное сотрудничество в деле пресечения наркотрафика очень сложно переоценить. Ни одна страна в одиночку, какая бы сильная и мощная она не была, ни Россия, ни Китай, ни Соединенные Штаты, никто не сможет справиться в одиночку с этим делом. Трафик идет, как правило, из более бедных стран, стран-производители, в страны-потребители, если мы говорим о природных наркотиках, о тех, которые произрастают в определенных регионах", - говорит директор Центральноазиатского центра наркополитики, полковник в отставке Александр Зеличенко.

Эксперт убежден, что только во взаимодействии можно добиться эффективности в наркоборьбе.

"Выстраивается цепочка, которая известна как контролируемая поставка, когда из страны-производителя выходит груз, и его, контролируют по дороге все силовые структуры стран-транзитеров. Они доводят его до конечной цели, и там уже эту цепочку полностью прорабатывают при получении груза. В каждой стране фиксируется, кто его смотрит, кто его запускает дальше, и когда к конечной точке он приходит, там задерживают, а потом всю эту цепочку раскручивают. Это один из способов только, который применяется при пресечении наркотрафика. Их очень много, в том числе и сотрудничество на уровне технической помощи, на уровне ноу-хау. Ведь появились какие-то новые виды наркотиков, какие-то новые способы их транспортировки, новые секретные места, где их прячут, в той же машине, на корабле. Наркотрафик все время совершенствуется, ну а сегодня, когда идет сплошная химия, это вообще трудно переоценить. Поэтому ни одна страна, подчеркиваю, без этого обойтись не может, и это сотрудничество надо только укреплять", - говорит Зеличенко.

По его мнению, это сотрудничество уже сегодня неплохо отлажено и работает. Проводятся совместные операции на таможенных, пограничных постах, в которых участвуют специалисты, специально обученные служебные собаки, используются специальные приборы, которые позволяют отследить грузы, места их хранения и так далее.

"Все это действует, все это работает, и есть масса примеров совместных очень достойных операций. Но все это сотрудничество надо продолжать и в рамках ШОС, и в рамках ОДКБ, и где только можно. Сейчас еще очень важно отслеживать и прекурсоры, то есть вещества, с помощью которых или из которых производят наркотики. И еще более важно это финансовый контроль, потому что деньги, которые получаются от наркотрафика, они вкладываются в покупку оружия, в терроризм, в радикализм, они наносят гигантский ущерб вообще любой стороне человеческих отношений. Поэтому отслеживание банковских счетов, как проходят эти деньги, трансферы, как они выводятся в офшоры, куда и как они идут дальше - это тоже вопрос вопросов. И здесь тоже очень много договоров международных, которые соблюдаются в целом, но, конечно, хотелось бы большего усиления всех этих процессов", - резюмирует эксперт