В Бишкеке прошло открытие 5 социальных объектов (список)

В городе Бишкек состоялось открытие 5-х социальных объектов. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, мэр Айбек Джунушалиев принял участие на открытии детского сада №40 после капитального ремонта в 7-м микрорайоне.

Здание дошкольного учреждения двухэтажное с общей площадью помещений - 2100 квадратных метров, и территорией - 1,6 гектара.

Далее также с участием мэра столицы в Ленинском районе прошло открытие нового дополнительного корпуса к детскому саду №8.

Новый корпус расположен по адресу: ул. Чокморова, 253. Общая площадь составляет 987,90 квадратных метров.

Мэр Айбек Джунушалиев принял участие и на открытии спортивного корпуса с залом на территории школы-гимназии №68.

Общая площадь помещения составляет 1111,49 м2. Площадь территории школы составляет 2,3 га.

В комплексе предусмотрены кабинеты различных секций такие как дзюдо, настольный теннис, хореография, шахматы и.т.д.

Кроме того, на внешней спортивной площадке построены беговая дорожка, футбольное, баскетбольное поля, воркаут-площадки.

В жилом массиве "Ак-Ордо" открыл свои двери еще один детский сад.

В торжественной церемонии открытия принял участие первый заместитель мэра Мирланбек Байгончоков.

Строительные работы выполнены подрядной организацией ОсОО "Ак- Ниет Курулуш".

В жилом массиве "Дордой" с участием заместителя мэра Талайбека Байгазиева прошло открытие детского сада. Площадь земельного участка - 0,57 га, а площадь помещений - 1600 м2.

Отметим, что в рамках распоряжения Кабинета Министров КР спальные места всех детских садов оборудованы раздвижными кроватями. Таким образом, удалось увеличить вместимость детсадов.

Во всех ДОО имеются спальные и игральные комнаты, медицинские кабинеты, зал для музыкальных занятий, а также благоустроена территория.