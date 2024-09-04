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Как записаться на экскурсию в новый Белый дом в Бишкеке: инструкция

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Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов сообщил на своей странице, что из-за большого количества желающих посетить новое здание администрации президента "Ынтымак Ордо" внесены изменения в организацию экскурсий.

"Желающие посетить "Ынтымак Ордо" должны обратиться в пропускной пункт, расположенный в северо-западной части бывшего здания администрации президента по адресу Абдумомунова, 207 (перекресток улиц Фрунзе и Орозбекова), чтобы занять очередь. Там операторы зарегистрируют вас и сообщат, во сколько вы сможете отправиться в "Ынтымак Ордо". Возле бывшего Дома правительства будут находиться специальные автобусы (Абдумомунова, 207), которые доставят вас на экскурсию и привезут обратно на Старую площадь. Операторы, руководствуясь электронной очередью, сообщат вам время посадки в автобус. Например, если вы приедете в 10 утра, вам объяснят, что вы сможете отправиться на экскурсию в 3 или 4 часа дня, или на следующий день в 12 часов дня. В противном случае, как показал сегодняшний опыт, из-за большого количества людей возникают споры среди желающих попасть на экскурсию", - говорится в сообщении Алагозова.


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URL: https://www.vb.kg/439328
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