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"Рынок больше ЕС". Почему страна НАТО Турция вступает в БРИКС

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- Светлана Лаптева
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Турция официально направила заявку на вступление в существующий с 2006 года альянс БРИКС, сообщило 2 сентября агентство Bloomberg. Сейчас в объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Официально заявки на вступление направили Малайзия и Азербайджан. По мнению экономистов и финансистов, опрошенных "Газетой.Ru", вступление Турции в БРИКС выгодно обеим сторонам. Подробнее - в нашем материале.

По мнению администрации Реджепа Тайипа Эрдогана, в настоящее время "геополитический гравитационный центр" начинает уходить от западных стран, пишет Bloomberg. Но источники агентства уточнили, что при этом Анкара намерена выполнять свои обязательства в рамках НАТО и поддерживать отношения со всеми государствами многополярного мира.

Собеседники Bloomberg уточнили, что Турция приняла решение вступить в БРИКС несколько месяцев назад после неудачных переговоров о присоединении к Евросоюзу, кандидатом в который страна является с 1999 года. Неудачи в переговорах, которые шли с 2005 года, в том числе привели к сохранению тесных отношений Турции с Россией после начала специальной военной операции на Украине.

Заявку Турции на вступление в БРИКС планируют рассмотреть на саммите объединения, который пройдет в Казани 22-24 октября 2024 года. Намерение Турции присоединиться к БРИКС 4 июня анонсировал глава турецкого МИДа Хакан Фидан в ходе визита в Китай. Тогда он назвал БРИКС "хорошей альтернативой Евросоюзу".

Зачем Турции БРИКС

Представитель по международным связям и молодежной политике Института международных экономических связей Кристина Колесникова сказала "Газете.Ru", что интерес Турции к вступлению в БРИКС обусловлен желанием решить текущие экономические проблемы и найти новые источники экономического роста.

"Членство в БРИКС может способствовать усилению торговых связей, привлечению иностранных инвестиций и созданию новых экономических возможностей без необходимости вступления в политические обязательства, что делает БРИКС привлекательным для Анкары. Анкара играет ключевую роль в ближневосточной и европейской политике, а также активно работает на Африканском континенте", - сказала Колесникова

Однако Турция не рассматривает членство в БРИКС как полный разрыв с Западом, уточнила экономист.

"Страна продолжает поддерживать связи с западными державами и стремится сохранить баланс между различными экономическими и политическими блоками. При этом Турция активно получает поддержку со стороны России в своем стремлении вступить в БРИКС", - добавила Колесникова.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова в беседе с "Газетой.Ru" отметила, что союз стран БРИКС уже сегодня является довольно мощной альтернативой западному блоку стран:   

"Индия и Китай, входящие в БРИКС, вместе составляют население численностью почти 3 млрд человек, а доля всех стран БРИКС превышает 30% всей мировой экономики, что сопоставимо с западными экономиками.

Таким образом, союз стран БРИКС за счет новых участников объединения сможет только нарастить потенциал своего дальнейшего экономического развития и стать ключевым центром по торговому взаимодействию экономик".

Новикова подчеркнула, что уже сейчас члены объединения работают над созданием альтернативной формы денежных расчетов, включая в том числе создание финансовой инфраструктуры, зерновой биржи, проведения платежей между экономиками альянса в обход доллара, евро и других валют недружественных стран.

"Для Турции союз стран БРИКС является, во-первых, потенциальным рынком сбыта своей продукции, при этом данный рынок гораздо больше рынка ЕС. Во-вторых, с точки зрения стадии формирования правил взаимодействия и выработки определенных механизмов в самом союзе, у Турции есть все шансы занять определенные ключевые позиции. Они будут способствовать устойчивому экономическому развитию Анкары в рамках всего объединения", - уверена экономист.

По ее словам, речь идет о логистических маршрутах, специализации на торговле:

"Например, Турция занимает первое место в мире по экспорту полевого шпата, мировой лидер по добыче пемзы, экспортирует хром, мрамор, барит и другие природные ресурсы. Турция могла бы занять позиции в производстве транспортных средств в рамках союза БРИКС вместо рынка США и Европы".

Экономист не исключила возможность совместной работы над кибербезопасностью всего объединения, использования современных технологий, на разработку которых в одиночку уйдут десятилетия. По мнению Новиковой, кооперация даст дополнительный толчок развитию Турции и других экономик, стремящихся в БРИКС.

"БРИКС является объединением довольно разношерстных стран. По многим вопросам - например, создание общей валюты - согласия между участниками БРИКС нет. Наиболее осязаемым преимуществом нахождения Турции в БРИКС является доступ к финансированию от НБР - Нового банка развития, который базируется в Китае. Однако, например, Россия преимуществом в виде кредитов от этого банка сейчас пользоваться не может - дружба дружбой, но действуют западные санкции", - добавила в разговоре с "Газетой.Ru" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев не исключил, что Турция может использовать свое членство в БРИКС (или заявку на вступление в БРИКС) в качестве аргумента на переговорах с Западом.

Аналитик добавил, что шансы Турции на вступление в Евросоюз небольшие, а потенциальные выгоды от вступления в БРИКС выглядит сильными.

"БРИКС потенциально является альтернативой западноцентричной системе. Однако развитие БРИКС зависит от мнения разных стран, интересы которых могут сильно отличаться. Так, например, Китай и Индия являются соперниками, поэтому мощный союз между ними вряд ли возможен", - сказал Васильев

Зачем Турция БРИКС

По мнению Колесниковой, присоединение Турции к БРИКС может принести значительные выгоды блоку:

"У Анкары нет больших природных ресурсов, но есть выгодное географическое положение. С точки зрения торговли, Турция обладает сильным производственным сектором и стратегическим расположением на пересечении Европы, Азии и Африки, что может расширить торговые возможности и увеличить объем товарооборота между странами БРИКС. Кроме того, Турция может способствовать развитию расчетов в национальных валютах и расширению использования банковских карт, что соответствует стремлению блока к дедолларизации".

Колесникова добавила, что политическая поддержка со стороны Турции, первого государства НАТО в БРИКС, может повысить глобальную значимость объединения и укрепить его позиции. Однако стоит отметить, что акцент БРИКС на дедолларизацию и ограниченное политическое влияние блока могут стать вызовами для Турции, учитывая ее зависимость от доллара США в торговле, сочла эксперт.

Васильев сказал "Газете.Ru", что Турция входит в двадцатку крупнейших экономик мира.

"Турецкая экономика быстро растет из года в год. Турция занимает выгодное географическое положение между Европой и Азией, контролирует важные стратегические проливы.

В случае дальнейшего углубления сотрудничества внутри БРИКС альянс может использовать эти конкурентные преимущества Турции", - уверен аналитик.

По его словам, БРИКС - относительно молодое объединение (создано в 2006 году. - "Газета.Ru"). Стремление таких крупных стран как Турция вступить в БРИКС показывает пример другим странам и улучшает имидж организации, подчеркнул Васильев.

"Для России вступление Турции в БРИКС может помочь улучшить ситуацию с платежами в нацвалютах и других инструментах, ситуацию с приемом банковских карт", -- добавил аналитик.

Заместитель генерального директора Аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов сказал "Газете.Ru", что присоединение Турции, известной россиянам своими текстильными изделиями и продуктами питания, может усилить положительный имидж товаров стран БРИКС и расширить существующие товарные ассоциации.

Васильев полагает, что БРИКС продолжит постепенно развиваться в предстоящие годы, однако в силу больших различий между странами-участниками это развитие не будет быстрым.

Что дальше

По оценке Колесниковой, расширенный БРИКС будет иметь совокупный ВВП в $28,5 трлн, что составит 28,1% мирового производства. И в результате БРИКС может составить конкуренцию даже G7 (неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США - "Газета.Ru") со временем.

"БРИКС теперь представляет 45% мирового населения и контролирует 25% мирового экспорта. Альянс будет обладать значительными долями в глобальном производстве нефти и редкоземельных минералах. Однако G7 по-прежнему доминирует с 43,2% мирового ВВП, хотя это может измениться со временем, поскольку экономики БРИКС быстро растут", -- подчеркнула экономист.


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URL: https://www.vb.kg/439336
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