Покупайте только зарегистрированные смартфоны в магазинах O!Store

В конце августа в Кыргызстане вступили в силу обновлённые правила регистрации IMEI-кодов мобильных устройств.

Это значит, что со 2 сентября 2024 года все телефоны, незарегистрированные импортерами при ввозе на территорию КР, будут заблокированы в течение 3-х часов после первого доступа такого телефона в сеть любого мобильного оператора Кыргызстана.

До 2 сентября 2024 года действовала временная упрощенная процедура регистрации телефонов, которая позволяла продавцам торговых точек или самим покупателям пройти регистрацию телефона в ГСИ, заплатив 600 сом за регистрацию и не предоставляя других подтверждающих документов. Эта мера была предназначена для возможности легализовать и зарегистрировать ранее ввезенные и находящиеся на складах продавцов телефонные аппараты.

Со 2 сентября мобильные телефоны могут быть зарегистрированы физическими лицами при ввозе телефона для собственного пользования только при прохождении стандартной процедуры регистрации на сайте www.imei.kg, уплате регистрационного платежа и предоставлении подтверждающих документов ввоза телефона на территорию КР (проверка пересечения границы за 30 календарных дней до момента регистрации, либо подтверждающие документы покупки телефона на электронных маркетплейсах).

Если же вы купили незарегистрированный телефон после 2 сентября на территории КР и у вас нет подтверждающих документов ввоза для личных целей, то вы НЕ сможете зарегистрировать телефон и пройти процедуру регистрации, поэтому рекомендуем вам вернуть телефон продавцу.

ОЧЕНЬ ВАЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ РЕГИСТРАЦИЮ ТЕЛЕФОНА ПЕРЕД ПОКУПКОЙ. Это можно сделать в приложении "Мой О!", на сайте www.imei.kg или набрать команду *5656#.

Обращаем ваше внимание на то, что в магазинах O!Store – только зарегистрированные смартфоны.

Все мобильные телефоны в O!Store зарегистрированы официально при ввозе на территорию КР, что включает в себя декларирование устройств и уплату всех налогов и регистрационных сборов.

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Сеть магазинов O!Store сотрудничает напрямую с представителями брендов смартфонов, предоставляет гарантию на товар и выгодные условия покупки: подарочный интернет при заказе онлайн, беспроцентную рассрочку, подарки, акции.

Изучить более подробную информацию о регистрации мобильных устройств можно изучить на сайте ГСИ по ссылке www.imei.kg.

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