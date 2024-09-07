Размещение открытых данных о землях сельхозназначения поможет фермерам

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики в соответствии с постановлением кабмина в целях реализации концепции открытых данных Кыргызской Республики на период 2022-2024 годы поэтапно будет размещаться на портале www.data.gov.kg.

Открытые данные - это информация в виде совокупности сведений о деятельности государственных органов, размещенная в открытом доступе в сети Интернет на условиях свободного доступа, использования и распространения информации в формате машинного обучения, способствующая открытости и подотчетности государственных органов населению.

Внедрение инициативы открытых данных в Кыргызской Республике приведет к положительным социальным, политическим, социально- экономическим результатам за счет использования открытых данных гражданским обществом, разработчиками и бизнес-сообществами, улучшению инвестиционного климата за счет доступа к данным, повышению качества жизни населения.

Информацию о землях сельскохозяйственного назначения (плодородных и неплодородных) в Кыргызской Республике можно получить на портале http://nsdi.kg/ .

Особенности и доступная информация:

Картографические данные: содержат различные слои данных, которые помогают визуализировать и анализировать земельные площади, типы почв, климатические условия и водные ресурсы.

Метаданные: предоставляет подробную информацию о происхождении, точности, методах сбора и релевантности информации, помогая пользователям оценить качество данных и их соответствие их потребностям.

Тематические карты: доступны для анализа параметров сельского хозяйства, таких как распределение сельскохозяйственных культур, состояние пастбищ и другие параметры окружающей среды, влияющие на производство.

Эти данные полезны для фермеров, государственных учреждений и исследовательских организаций, занимающихся управлением сельскохозяйственными ресурсами, планированием урожая, мониторингом экосистем и другими вопросами, связанными с устойчивым развитием сельского хозяйства.