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МИД и Минэкономики КР переехали в прежнее здание администрации президента

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В прежнем здании администрации президента КР будут располагаться Министерство иностранных дел и Министерство экономики и коммерции. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, председатель кабинета министров Акылбек Жапаров передал рабочие кабинеты министру иностранных дел Жээнбеку Кулубаеву и министру экономики и коммерции Данияру Амангельдиеву.

Глава кабмина выразил уверенность в том, что новое расположение министерств будет способствовать повышению эффективности их работы.

Акылбек Жапаров подчеркнул важность задач, стоящих перед ведомствами, и пожелал успешной и плодотворной работы в новых условиях.


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URL: https://www.vb.kg/439352
Теги:
МИД, Минэкономики, Кыргызстан, Кабинет министров
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