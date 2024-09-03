МИД и Минэкономики КР переехали в прежнее здание администрации президента

В прежнем здании администрации президента КР будут располагаться Министерство иностранных дел и Министерство экономики и коммерции. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, председатель кабинета министров Акылбек Жапаров передал рабочие кабинеты министру иностранных дел Жээнбеку Кулубаеву и министру экономики и коммерции Данияру Амангельдиеву.

Глава кабмина выразил уверенность в том, что новое расположение министерств будет способствовать повышению эффективности их работы.

Акылбек Жапаров подчеркнул важность задач, стоящих перед ведомствами, и пожелал успешной и плодотворной работы в новых условиях.