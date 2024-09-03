С 5 сентября изменяются правила регистрации иностранных граждан в КР

С 5 сентября 2024 года вступает в силу постановление о пребывании иностранных граждан в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Согласно данного постановления внесены изменения в порядок регистрации в отношении граждан стран с безвизовым режимом пребывания такими как:

Российской Федерации;

Республики Казахстан;

Республики Таджикистан;

Республики Армения;

Республики Беларусь;

Грузии;

Азербайджанской Республики;

Республики Молдова.

Министерство обращает внимание на новый обновленный порядок пребывания таких граждан на территории Кыргызской Республики на срок, свыше 60 календарных дней с частными целями, не связанными с работой, учебой, предпринимательской деятельностью регистрация которых будет осуществляться на основании документа, дающего право на нахождение в Кыргызской Республике в зависимости от цели пребывания.

То есть, если ранее регистрация граждан Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Республики Армения, Республики Беларусь, Грузии, Азербайджанской Республики, Республики Молдова производилась на срок 6 (шесть) месяцев, с правом дальнейшего продления в зависимости от цели пребывания, то отныне регистрация/продление регистрации граждан стран с безвизовым режимом пребывания, находящихся на территории Кыргызской Республики в течении долгого времени в частных целях, будет осуществляется только на основании одного из следующих документов, дающих право на нахождение в Кыргызской Республике (за исключением иностранных граждан которые прибыли на короткий срок пребывания):

- вида на жительство;

- удостоверение лица без гражданства;

- удостоверения "Кайрылман";

- удостоверения "Мекен-карт".

Если иное не предусмотрено международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика.

Таким образом граждане государств-членов ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Россия) без оформления документов могут находиться суммарно до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода с момента въезда в страну.

Граждане Таджикистана, Грузии, Азербайджана и Молдовы без оформления документов могут находиться суммарно до 60 дней в течение каждого 120-дневного периода с момента въезда в страну.

По истечении 60 или 90 дней пребывания на территории Кыргызской Республики граждане, не осуществившие регистрацию, будут обязаны выехать за пределы Кыргызской Республики и смогут въехать повторно на территорию Кыргызской Республики через 60 или 90 календарных дней соответственно.

Вместе с тем, вышеуказанным постановлением для граждан, пребывающих на территории Кыргызской Республики в частных целях предусмотрено оформление и выдача временного вида на жительство, которое выдается в течении 15 рабочих дней со сроком действия на 1 год с последующим ежегодным продлением, но не свыше 5 лет.

По вопросу оформления временного вида на жительство необходимо обратиться в любое территориальное подразделение Департамента регистрации населения при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики или ЦОН.

Также по всем вопросам можно обращаться в отдел миграции Департамента регистрации населения при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики по телефону: 0312380098, номер WhatsApp 0999380025, Telegram @drndigital или колл-центр 119 (звонки бесплатные).

Минцифры напоминает:

В соответствии с законодательством со дня въезда на территорию Кыргызской Республики от обязательной регистрации на определенный срок освобождаются граждане следующих стран:

1) Россия, Казахстан, Беларусь, Армения – 30 дней;

2) Азербайджан – 15 дней;

3) Таджикистан – 60 дней;

4) Грузия – 90 дней.

Граждане Молдовы обязаны пройти регистрацию в течение 5 рабочих дней со дня въезда на территорию Кыргызской Республики.