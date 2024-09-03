Выплаты на отопление: 1581 семья получила помощь в Бишкеке

В Бишкеке активно подготавливаются к осенне-зимнему периоду, обеспечивая социальные выплаты для малоимущих граждан. Об этом сообщает столичный муниципалитет. По его данным, районные управления социального развития начали выплачивать денежную компенсацию взамен твердого топлива в размере 6000 сомов. Также предусмотрены выплаты на доставку топлива для одиноко проживающих пенсионеров и нуждающихся в постороннем уходе - от 700 до 900 сомов.

На отопительный сезон 2024-2025 гг. планируется помощь 3869 малоимущим семьям и четырем организациям, работающим с детьми-сиротами, бездомными и детьми с ограниченными возможностями здоровья. На конец августа 2024 года обработано 1743 заявления, выплаты уже получены 1581 семьей и 3 организациями. Помощь предоставляется семьям, зарегистрированным в столице и состоящим на учете в районных управлениях социального развития.