Погода
$ 84.53 - 85.02
€ 93.22 - 94.10

Выплаты на отопление: 1581 семья получила помощь в Бишкеке

162  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке активно подготавливаются к осенне-зимнему периоду, обеспечивая социальные выплаты для малоимущих граждан. Об этом сообщает столичный муниципалитет. По его данным, районные управления социального развития начали выплачивать денежную компенсацию взамен твердого топлива в размере 6000 сомов. Также предусмотрены выплаты на доставку топлива для одиноко проживающих пенсионеров и нуждающихся в постороннем уходе - от 700 до 900 сомов.

На отопительный сезон 2024-2025 гг. планируется помощь 3869 малоимущим семьям и четырем организациям, работающим с детьми-сиротами, бездомными и детьми с ограниченными возможностями здоровья. На конец августа 2024 года обработано 1743 заявления, выплаты уже получены 1581 семьей и 3 организациями. Помощь предоставляется семьям, зарегистрированным в столице и состоящим на учете в районных управлениях социального развития.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439354
Теги:
мэрия, Бишкек, Помощь
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  