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Россия передала Кыргызстану 50 школьных автобусов для отдалённых районов

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Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял участие в церемонии передачи 50 школьных автобусов для учебных заведений в отдаленных районах страны. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, глава кабмина подчеркнул, что образование – это фундамент, на котором строится и настоящее, и будущее государства. И в этой связи правительством принимаются меры по реформе системы образования, модернизации всех ее звеньев. Особое внимание при этом уделяется укреплению материально-технической базы образования.

Если в 2010 году государством было построено 15 школ, то в 2023 году было построено уже 105 школ. За это время и количество детей увеличилось почти на полмиллиона.

"Впервые в 2024 году в перечень объектов на строительство и капитальный ремонт, финансируемых из бюджета, включен 431объект образования на сумму почти 1,5 млрд сомов. Это количество объектов в два раза больше, чем в 2022 году. Мы впервые вышли на те объемы строительства, которые у нас были до обретения независимости. Также впервые на текущий ремонт школ республики направлено почти 400 млн сомов, что в четыре раза больше, чем в предыдущие годы. В целом бюджет на образование за 15 лет вырос с 12 млрд до 65 млрд сомов в год, что составляет 5,2% от ВВП", - сказал он.

"Кыргызстан и Россию давно связывают крепкие партнерские отношения, и мы высоко ценим тот вклад, который наши российские коллеги вносят в развитие образовательной сферы в нашей стране. И не только образовательной сферы. Успешно работает Кыргызско-Российский фонд развития. Совместные проекты, обмен опытом, поддержка и сотрудничество – все это укрепляет наши связи и способствует прогрессу", - сказал Акылбек Жапаров.

Говоря об актуальных вопросах комплектации школ, находящихся в отдаленных районах страны, учителями высокой квалификации, Акылбек Жапаров отметил, что будет внедрена практика организации школьных автобусов.

На церемонии с поздравительной речью выступили заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Борис Чернышов, а также депутат Государственной Думы председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.

Далее участники и гости мероприятия осмотрели новые школьные автобусы.

Отметим, автобусы предоставлены автономной некоммерческой организацией содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" в рамках соглашения о взаимодействии по сохранению и укреплению традиционных ценностей на Евразийском пространстве.


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URL: https://www.vb.kg/439356
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