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На Иссык-Куле стартовала Спартакиада на Кубок председателя ГКНБ

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Сегодня, 3 сентября, в Иссык-Кульской области стартовала ежегодная республиканская спартакиада по игровым видам спорта на Кубок председателя Госкомитета национальной безопасности с участием сотрудников всех региональных управлений и других подразделений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в этом году спортивные команды подразделений органов безопасности будут состязаться в следующих видах спорта: общекомандные для мужчин - футбол, баскетбол, волейбол, индивидуальные – шахматы, для женщин - бег на 1000 метров, легкая атлетика – эстафетный бег и перетягивание каната.


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URL: https://www.vb.kg/439357
Теги:
спартакиада, кубок, Иссык-Кульская область, Соревнования, ГКНБ
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