На Иссык-Куле стартовала Спартакиада на Кубок председателя ГКНБ

Сегодня, 3 сентября, в Иссык-Кульской области стартовала ежегодная республиканская спартакиада по игровым видам спорта на Кубок председателя Госкомитета национальной безопасности с участием сотрудников всех региональных управлений и других подразделений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в этом году спортивные команды подразделений органов безопасности будут состязаться в следующих видах спорта: общекомандные для мужчин - футбол, баскетбол, волейбол, индивидуальные – шахматы, для женщин - бег на 1000 метров, легкая атлетика – эстафетный бег и перетягивание каната.