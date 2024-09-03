Марс Сариев: "Кто владеет Средней Азией, тот будет владеть миром"

Кыргызстан является стратегическим союзником России в Центральной Азии. Об этом не раз заявляли как президент РФ Владимир Путин, так и президент КР Садыр Жапаров. Торговый оборот двух государств приближается к четырём миллиардам долларов и продолжает быстро (по 15-17 процентов в год) расти. Одним из эффективных инструментов двустороннего экономического сотрудничества является Российско-кыргызский фонд развития (РКФР), предоставляющий льготные кредиты на цели устойчивого социально-экономического развития республики. По информации главы правления РКФР Артёма Новикова, за восемь лет своего существования фонд вложил в экономику КР более 520 миллионов долларов. В рамках стратегии на 2023-2027 годы РКФР профинансирует новые проекты на 630 миллионов долларов, пишет издание Asia-today.news.

Необходимость в этом существует, учитывая специфику экономики КР. В первую очередь это касается логистики, ведь три четверти территории страны занимают горы. Исходя из такого положения дел, основные грузы в Кыргызстан до сих пор перевозятся автомобильным транспортом – а это и долго, и ненадёжно, и дорого, и небезопасно.

В решении давно назревшей транспортной проблемы Бишкек полагается на своего проверенного партнёра – Москву. Россия окажет Кыргызстану поддержку в строительстве стратегически важной для республики железнодорожной ветки от побережья Иссык-Куля в высокогорную Нарынскую область. Два года назад страны подписали меморандум о строительстве железнодорожной линии Балыкчи – Кочкор – Кара-Кече, которая в будущем может соединиться с железной дорогой "Китай-Кыргызстан-Узбекистан". Предстоит построить 186 километров рельсовых путей – и это будет настоящим прорывом в деле ускорения экономического развития республики.

Важно отметить, что соглашение было достигнуто на полях Бишкекского инвестиционного саммита, что говорит о постоянных контактах бизнесменов и госструктур двух стран. Реализация задуманного предоставит широкие возможности для социально-экономического развития не только КР, но и всего центральноазиатского региона, а также создаст единую железнодорожную сеть внутри Кыргызстана.

Важность реализуемых в КР и в Центральной Азии в целом совместных с Россией экономических проектов прокомментировал политолог, историк и эксперт Марс Сариев: – Центральная Азия сегодня "невеста на выданье". Кто владеет Средней Азией, тот будет владеть миром. Поэтому мы видим желание Владимира Путина найти консенсус с тюркским миром – это трезвая политика. И, таким образом, сохранить Россию в качестве могущественной державы.

Необходимо подчеркнуть, что прокладка дороги Балыкчи – Кочкор – Кара-Кече не единственный вклад российских железнодорожников в развитие транспортной инфраструктуры КР. Так, ранее в ходе визита Президента России Владимира Путина в Кыргызстан Министерство транспорта РФ совместно с открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" и Министерством транспорта и дорог КР, а также Государственным предприятием "Национальная компания "Кыргыз темир жолу" подписан Меморандум о сотрудничестве по проектам развития железнодорожной сети на территории Кыргызстана. Он направлен на ускорение социально-экономического развития республики и позволит полнее раскрыть потенциал её внутренних районов, создать новые рабочие места, эффективнее использовать её транзитный потенциал.

Единство технологических стандартов даст возможность осуществлять по железной дороге "бесшовную" доставку грузов как в направлении Узбекистана, так и в Россию. А ещё железные дороги КР получат технологическую и экспертную поддержку ОАО "РЖД". Это позволит им стать более эффективными, увеличит доходы и выплаты в бюджет.