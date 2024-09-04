Компания в Урумчи добывает воду инновационным способом

Талая ледниковая вода считается самой экологически чистой, так как ледники на вершинах гор, во-первых, сформировались очень давно, когда атмосфера планеты была меньше загрязнена. Во-вторых, ледники расположены в удаленных от человека местах, а значит и атмосфера там чище. Именно поэтому ледниковая вода так ценится в мире.

В рамках инфотура "Возможности Китая, открытость Синьцзяна" по Или-Казахскому автономному округу СУАР КНР СМИ из Китая, Казахстана, Кыргызстана,Узбекистана, Таджикистана и Турции посетили в городе Урумчи предприятие компании Aktau Moustagh Glacier Mineral Water Co, Ltd, где как раз научились добывать ещё более чистую ледниковую воду "Muztag". Воду эту берут с ледника горы "Мустаг-Ата" с использованием запатентованной технологий забора ледниковой воды и вакуумной упаковки, не загрязняющей окружающую среду.

Вся инновация заключается в том, что вода берется не с вершины ледника, а снизу, где бурят скважину и выкачивают оттуда талую воду.

Как говорят местные специалисты, вода под ледником ещё чище, чем на поверхности, так как защищена естественным слоем льда. Воду после выкачивания заливают в специальные резервуары из пищевой нержавеющей стали марки 304, толщина стен которых составляют около 10 сантиметров. Затем вода транспортируется на предприятие, где уже разливается по упаковкам.

В час компения производит 30 тысяч упаковок воды "Muztag". Помимо питьевой воды производится также ряд лечебных вод.

Продукция компании реализуется в Китае и ряде зарубежных стран.

Для справки: Мустаг-Ата (отец ледяных гор, - перевод с уйгурского языка)- гора на Памире, расположенная на территории СУАР. Высота 7546 м.