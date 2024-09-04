В Бишкеке запустили два новых муниципальных автобусных маршрута

В Бишкеке с 4 сентября начинают курсировать два новых муниципальных автобусных маршрута. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, маршрут №5 заменит троллейбусный маршрут под тем же номером и будет курсировать от микрорайона Джал до микрорайона Тунгуч. Временные изменения в маршруте связаны с ремонтными работами на дорогах, поэтому автобус будет временно двигаться по улице Медерова.

Также запущен новый маршрут №30, который соединяет рынок Дордой с ДЭУ (Дорожно-эксплуатационное управление). На линии работают 23 автобуса с интервалом движения 7-8 минут.