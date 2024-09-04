Эней и Сагалассос: Исторические маршруты Турции для любителей приключений

Каждый уголок Турции раскрывает уникальное сочетание древней истории, природной красоты и культурного богатства, а также скрытые жемчужины, которые ждут своих открывателей. От древних руин Сагалассоса, уютно расположенных среди зеленых холмов Бурдура, до мистического наследия фригийцев в Центрально-Западной Турции - такие места обещают незабываемые путешествия, полные открытий и удивлений. Готовы ли вы свернуть с проторенных дорог и погрузиться в захватывающие пейзажи и нерассказанные исторические истории, которые делают Турцию по-настоящему удивительным местом для путешествий?

Фригийская долина: Неоткрытые земли Анатолии

Фригийцы, вдохновившие маскот Парижских Олимпийских игр 2024 года своим знаковым фригийским колпаком, были одной из самых древних цивилизаций Анатолии. Фригийская долина - это обширный регион, где можно проследить наследие этой культуры в провинциях Эскишехир, Кютахья, Афьон и Анкара. Пройдя по Фригийскому пути, одной из самых длинных туристических троп Турции, вы сможете следовать по стопам фригийцев в их исторической родине. Три альтернативные точки для начала путешествия по Фригийскому пути - Гордион, Сейдилер и ферма Енидже. Гордион, недавно включенный в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, известен как политическая и культурная столица Фригии. Именно здесь впервые появился фригийский колпак, изображенный на резных рельефах. В Афьоне ваше путешествие начнется среди фригийских поселений в Сейдилере, известном своими сказочными каминными трубами. Затем вы можете посетить Айязини, поселение фригийцев, и долину Гёйнюш, где находятся десятки высеченных в скалах фригийских гробниц и памятников. Начав свое путешествие с фермы Енидже в Кютахье, вы сможете увидеть скальные замки Деликташ и Пентесер. Независимо от того, где вы начнете, все тропы сходятся в Язылыкае в Эскишехире, одном из самых значимых мест обитания фригийцев.

Эней: Новый культурный маршрут для исследования

Маршрут Энея, первый и единственный культурный маршрут, зарегистрированный Советом Европы, представляет собой одно из уникальных впечатлений, предлагаемых Турцией. Следуя за легендарным Энеем, археологический маршрут, проходящий через пять европейских и средиземноморских стран, начинается на северо-западном побережье Эгейского моря Турции и заканчивается в Лациуме, Италия. Согласно легенде, Эней бежал из Трои после Троянской войны и отправился в путешествие, чтобы основать новую Трою. Пройдя через множество мест, его путь завершился созданием основ римской цивилизации на итальянской земле. Маршрут Энея следует по стопам Энея, объединяя несколько сельских пейзажей, природных зон и археологических памятников, некоторые из которых внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Маршрут начинается в древнем городе Троя в Чанаккале и продолжается в древнем городе Антандрос в Балыкесире, где Эней строил свои корабли.

Сагалассос: Скрытое древнее чудо Анатолии

Анатолия, одна из самых древних земель в истории человечества, богата археологическими сокровищами. Несмотря на то что Бурдур является домом для некоторых из этих памятников в Западной Анатолии, он остается относительно неизведанным. Одним из самых значительных исторических богатств города является древний город Сагалассос. Расположенный в районе Агласун, Сагалассос выделяется как древний город с самым высокогорным театром в мире, вмещающим 9000 человек. Город, который был одним из важнейших центров региона Писидия во время Римского императорского периода, был включен в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2009 году. Среди самых выдающихся сооружений города - великолепный Антонинов фонтан, который работает уже 2000 лет. Еще один древний город Бурдура, Кибира, также является вторым местом, где сохранился функционирующий древний фонтан.