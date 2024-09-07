ГКДР: Новый закон направлен на защиту идеологической безопасности страны

Госкомиссия по делам религии Кыргызской Республики представила журналистам новый законопроект, вынесенный на общественное обсуждение. Документ направлен на регулирование политической деятельности и религиозной деятельности.

Согласно проекту закона, на территории страны предлагается запретить создание политических партий на религиозной основе и участие политпартий в религиозной деятельности.

А при проведении предвыборной агитации запрещается использование религиозной символики, а также прямых или косвенных ссылок на религию. Финансирование партий субъектами религиозной деятельности также будет запрещено.

Запрещается совмещение депутатских полномочий с религиозной деятельностью и избрание в депутаты местных кенешей.

Предусматривается наказывать штрафом ношение одежды, не позволяющей идентифицировать личность гражданина в общественных местах и учреждениях госорганов.

Законопроект вводит запрет на проведение политической агитации и мероприятий в религиозных учреждениях, а также вмешательство религиозных организаций в деятельность органов власти.

Вводится регулирование преподавания религиозных дисциплин, распространение религиозной литературы и финансирование политических партий субъектами религиозной деятельности.

За нарушение накладывается штраф от 20 до 65 тысяч сомов, в зависимости от характера нарушения и статуса нарушителя.

С документом можно ознакомиться и внести свои поправки и предложения. Представители ГКДР рассказали что закон - результат работы нескольких лет. Многие постулаты разработаны на основе обращений граждан, работы на местах с общественными и религиозными деятелями по регионам. И основная задача закона - защитить идеологическую безопасность страны и граждан Кыргызстана.