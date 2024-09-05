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ГКНБ вернул незаконно приватизированный детсад в Токмоке за 920 млн сомов

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На баланс государства возвращен незаконно приватизированный детский сад в городе Токмок. По итогам проведенной оценки, рыночной стоимостью 920 млн. сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в 1996 году, несмотря на существующие нормативно-правовые акты, запрещающие отчуждение социальных объектов в частную собственность, функционирующий на тот момент двухэтажный комплекс детского сада в Токмоке с полезной площадью 1575,0 кв. м и земельным участком общей площадью 6900,5 кв. м был незаконно приватизирован частными лицами и до настоящего времени использовался не по назначению.

В результате принятых мер данный комплекс был передан на баланс муниципалитета мэрии города Токмок для последующего использования по назначению, для охвата большего количества детей дошкольным образованием.


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URL: https://www.vb.kg/439391
Теги:
ГКНБ, детский сад, Токмак
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