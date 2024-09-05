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В Бишкеке скутерист стал причиной гибели пешехода

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В Бишкеке 3 сентября около 21:15 гражданин Д.Т. управляя скутером по проспекту Чуй, наехал на пешеходов С.Н. и С.Т., которые переходили проезжую часть.Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, после этого скутерист столкнулся с автомобилем марки "Хундай-Соната" под управлением Н.Э.

От полученных повреждений С.Т. скончался на месте, С.Н. госпитализирован. Следственной службой возбуждено уголовное дело по статье 312 (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств, повлекшее по неосторожности особо тяжкий вред) УК КР. Все участники ДТП допрошены, назначены судебно-медицинские, автотехнические и трассологические экспертизы. Д.Т. задержан и водворен в ИВС. Расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/439394
Теги:
ГУВД, ДТП, погибшие, Бишкек
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