Исламисты во власти: Запад разыгрывает религиозную карту

Лидер уже четвертой депутатской фракции досрочно прекратил свою деятельность в ЖК VII созыва. Вслед за Алтынбеком Сулаймановым ("Альянс") и Бакытом Торобаевым "Ата-Журт-Кыргызстан", ушедшими из нардепов на госдолжности, а также за Адаханом Мадумаровым "Бутун Кыргызстан", лишенным депутатского звания по решению суда, свой мандат сдал и глава фракции "Ыйман Нуру" Нуржигит Кадырбеков.

Этому событию предшествовал скандал, связанный с деятельностью фонда "Ыйман", созданного когда-то по инициативе экс-президента Алмазбека Атамабаева и аффилированного с партией. В июле этого года служба внутреннего аудита при Минфине начала проверку служебной деятельности фонда на основании письма ГКНБ.

В результате инспекции выяснилось, что в 2014 -2015 годах, когда фонд возглавлял Нуржигит Кадырбеков, "Ыйман" получил $5 млн 104 тысячи 524. Причем $4 миллиона 999 тысяч 674 перечислило Агентство сотрудничества и координации при Министерстве культуры Турции "в целях организации религиозного образования в Кыргызстане".

Куда и на что пошли турецкие деньги, неизвестно, поскольку согласно внутреннему аудиту, полноценную проверку деятельности фонда провести не удалось, так как у "Ыймана" нет ни бухгалтерского отчета, ни ряда необходимых документов на указанную выше сумму нет, что противоречит закону Кыргызстана "О бухгалтерском учете".

По результатам этого заключения Кадырбекова вызвали на допрос в ГКНБ. После нардеп написал заявление в ЦИК о сдаче мандата.

На самом деле, наверное, деятельностью по крайней мере отдельных парламентариев от партии "Ыйман Нуру" компетентные органы должны были заняться раньше. Странно вообще, что это политобъединение, шедшее на выборы под лозунгом "Верующая власть - благословенная жизнь!", оказалось в Жогорку Кенеше. Это ведь однозначно нарушение действующего законодательства о невмешательстве религии в политику.

Между тем, конечно, самым интересным персонажем из этой партии является как раз-таки Нуржигит Кадырбеков. В прошлом он занимал посты заместителя руководителя отдела этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата президента КР, а также министра культуры, информации и туризма КР. А потом стал проповедником, которого стали именовать не иначе, как "ажы". Более того, в одном из кыргызскоязычных СМИ даже появлялась информация о том, что им заинтересовались лидеры "Талибана", так как, якобы, их мысли и намерения совпадают. Тогда авторы издания задались резонным вопросом, насколько идеология Кадырбекова близка к строительству исламского государства?

К слову, во время выборной гонки партию пытались снять с дистанции. В ЦИК поступало обращение, под которым подписались более 120 человек, требовавших отстранить "Ыйман Нуру", поскольку партия создавалась на "религиозной и этнической основе". Однако это обращение осталось без ответа. Не повлияло на партию и то, что в период выборов ее агитаторов не раз ловили на подкупе избирателей.

Любопытно, проповедник Кадырбеков неоднократно выступал в защиту запрещенного на большей территории СНГ исламского движения "Таблиги Джамаат". Организация признается экстремистской, как в ШОС, так и в соглашении ОДКБ. Однако все попытки унифицировать законодательство с другими членами Организации договора коллективной безопасности в Кыргызстане всячески блокировались.

Одна из таких попыток имела место в феврале 2023-го, когда Кыргызстан принимал закон "О противодействии экстремистской деятельности". Тогда выяснилось, что среди депутатов ЖК есть немало тех, кто готов встать на защиту "Таблиги Джамаат". И это, несмотря на то, что согласно данным экспертов, именно это радикальное исламское объединение активно формирует в нашей стране террористическое подполье, собирая на юге КР боевиков из других стран ЦА.

В целом, приход во власть таких партий как "Ыйман Нуру" - это один из индикаторов, которые можно рассматривать как признаки институциональной исламизации. Тут уже речь не про личный выбор людей, которые предпочитают носить хиджаб на улице, это история о том, что появляются политические объединения, которые вразрез с Конституцией открыто говорят, что стоят на религиозных основаниях.

"Проникновение радикального ислама во власть представляет серьезную угрозу. Радикализация недовольных может перерасти в экстремизм. Это опасно, потому что радикализованные элементы начинают требовать коренных изменений, стремясь подорвать светскую власть, продвигая свои идеи в парламенте и других органах. Если на этой стадии проблемы не будут решены, они могут привести к экстремистским действиям", - говорит экс-директор Госкомиссии по делам религий Кыргызстана, специалист по вопросам религиозного экстремизма и терроризма Орозбек Молдалиев.

По его словам, радикальный исламизм опасен тем, что его приверженцы часто намеренно привлекают к себе недовольных светской властью, искажают светские интересы, создавая мифы и ложные представления, что быстро находит отклик у тех, кто слабо знаком с основами религии.

"В результате возникает экстремистская риторика, призывающая к свержению власти. Сохранение светских основ нашего государства имеет большое значение. Термин "светское государство" возник в Европе после религиозных войн, когда, в 1648 году, после 40 лет конфликта, враждующие стороны договорились отделить религию от управления государством. Это было мудрое решение, поскольку по ценностным вопросам компромиссов достичь практически невозможно. Конфликты, связанные с религией, трудно урегулировать, что подтверждают примеры из истории, такие как палестино-израильский конфликт. Важность светского государства в том, что оно позволяет избежать подобных конфликтов. В светском государстве религия должна оставаться вне системы государственного управления. У нас в законе четко прописано, что создание партий на религиозной основе недопустимо, чтобы избежать возвращения власти, прикрывающейся религией, что неизбежно приведет к новым конфликтам", - резюмировал эксперт.

Между тем, в КР прослеживается отчетливая тенденция к тотальной исламизации. В рамках этого процесса меняются законы: в 2016 году в Гражданский кодекс вошли исламские принципы финансирования, а в январе этого года был принят закон о халяль-индустрии.

Неуклонно растет количество религиозных учреждений. Если до 1991 года в стране функционировало около 39 мечетей, но уже после 2005 года их число превысило тысячу, а после 2020 года в Кыргызстане их количество достигло 2688. Причем, считается, что помимо этого в КР есть еще 300 подпольных мечетей, где проповеди читают радикальные религиозные деятели.

На сегодня в республике насчитывается 3854 религиозных организации, причем к мусульманской конфессии относится большинство из них - 85%. Контролирует это мусульманское сообщество Духовное управление мусульман (муфтият). И тем не менее ежегодно выявляются экстремистские и террористические организации - в официальном перечне их 17. Причем две из них "Жайшуль-Махди" и "Якын Инкар" - зародились и развивались на территории нашей страны.

При таком положении дел неудивительно, что кыргызстанцы регулярно сталкиваются с пропагандой экстремизма и терроризма. По оценкам аналитиков, эта проблема касается 80% пользователей. В нашей стране активно работают радикальные исламские фонды, которые проповедуют свои взгляды в том числе через интернет. Кстати, по оценкам спецслужб, около 85% завербованных радикальными исламистами попадают в их сети через интернет, например, находясь за границей на заработках.

Помимо прочего, различные радикальные религиозные организации являются фактором внешнего влияния для дестабилизации местных сообществ и свержения светской власти. Ту же "Таблиги Джамаат", например, в свое время взрастили британцы. И вполне естественно, что ни Великобритания, ни США, ни другие их союзники не считают эту религиозную организацию экстремистской.

В своей деструктивной деятельности, в желании контролировать другие страны западники не стесняются финансировать радикалов, которых в случае необходимости можно будет бросить в авангард очередной "цветной революции". Именно поэтому, очень хорошо, что власти Кыргызстана приняли закон "Об НКО", позволяющий понимать, какие государства какие цели преследуют в нашей стране, содержа фонды, подобные "Ыйман". Нынешняя законодательная база заметно сужает возможности деструктивных сил воздействовать на ситуацию в Кыргызстане и в то же время позволяет снять маски с многих из тех, кто, прикрываясь благородными целями, стремится разрушить нашу государственность и независимость.