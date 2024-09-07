Экономика под давлением: санкции Запада сдерживают "прыжок барса"

Кыргызские банки под угрозой западных санкций один за другим приостановили денежные переводы. Первые сообщения об ограничениях переводов из и в Россию появились в середине июня этого года. И хотя частично денежные потоки сохранились, казалось, что этого должно было хватить западным партнерам республики. Тем более, что они прекрасно понимают важность финансового сообщения между Кыргызстаном и Россией для простых граждан.

Но не тут-то было. В середине августа крупнейший банк страны, который, можно сказать, поднялся за счет переводов трудовых мигрантов из России, - "Мбанк, вдруг сообщил о прекращении транзакций с РФ. На следующий день после этого заявления, 17 августа, большинство кыргызских банков также заявили об ограничениях.

Правда, на тот момент у них еще сохранялась функция отправки денег через системы быстрых переводов. Самая популярная среди них, после ухода с российского рынка Western Union, - "‎Золотая Корона". Через нее проходит почти 30% всех переводов в Кыргызстан и 70% от всего объема отправленных из страны денег.

Популярность именно этого сервиса объяснима. От 75% до 98% всех переводов, поступающих в Кыргызстан - это деньги, отправленные трудовыми мигрантами из России, а "‎Золотая Корона" - это российская платежная система. Там и издержки ниже, и, казалось бы, меньше рисков, связанных с санкциями.

Система работала, но и она в конце августа попала под санкции американского Минфина. На Западе уверены, что "‎Золотая Корона", использовалась россиянами для вывода денег за границу и получению средств из-за рубежа после отключения России от SWIFT и ухода Visa и Mastercard.

Однако, если говорить о работе "Золотой короны" в Кыргызстане, эти умозаключения не выдерживают никакой критики. Суммарный поток денежных переводов из России по всем системам до начала СВО и после, оставался примерно на одном уровне.

В 2021 году в республику из РФ поступило $2,7 млрд, в 2022-м - $2,9 млрд, а в 2023-м - $2,5 млрд. Да, в 2022 году отмечен рост, но его легко объяснить наплывом релокантов. А по итогам 2023 года, несмотря на то, что система переводов работали без сбоев, объем переводов упал даже ниже уровня 2021 года.

Однако это не помешало 23 августа этого года Минфину США ввести блокирующие санкции в отношении IT-компании "Центр финансовых технологий", которая является разработчиком "‎Золотой Короны". Впредь с компанией не могут взаимодействовать юрлица, зарегистрированные в США, а сам Центр лишился возможности вести расчеты в долларах.

По идее, санкции в отношении "Золотой Короны" не должны были коснуться физических лиц, то есть простых людей. Но пользователи этой категории сначала столкнулись с техническими сбоями, а затем и с тем, что кыргызские банки и вовсе стали отказываться от сервиса, все из-за страха вторичных санкций.

Неожиданно для всех банки в их решении отказаться от работы с Россией поддержал регулятор. Он впервые за все время СВО высказал свою позицию - потребовал от финансово-кредитных учреждений, которые еще так или иначе продолжают работать с Россией, прекратить "опасное" сотрудничество.

Интересно, что незадолго до этого, 1 августа, новоиспеченный председатель Национального банка Кыргызстана Мелис Тургунбаев встретился с послом США в республике Лесли Вигери, на которой они "обсудили вопросы двустороннего сотрудничества". И, кажется, именно после этой встречи глава Нацбанка определился со своим вектором. Наверное, его позиция не должна особенно удивлять, учитывая, что Тургунбаев - выпускник Американского университета в Центральной Азии и магистерской программы "Слоун" по лидерству и стратегии Лондонской школы бизнеса.

Вместе с тем, власти КР, как думается и представители Национального банка, должны четко понимать, что последствия от поддержки западных санкций могут быть гораздо более тяжелыми для экономики Кыргызстана, чем самих пресловутых вторичных рестрикций.

"Все гораздо проще и банальнее. Мы начали в кои-то веки развиваться, что совершенно не входило в планы этих господ, владеющих финансами в мире. Совершенно не интересует их очка еще одного развития, а у нас шансов скакнуть, как когда-то у других восточных тигров, типа Сингапура, Малайзии, много. Потому что в отличие от того же Сингапура, у нас есть абсолютно все для этого, и все - свое. Подчеркиваю, у нас ресурсная база просто колоссальная", - говорит экономический эксперт Михаил Петров.

По его словам, нам не нужно ни у кого занимать деньги, у нас есть золото. К тому же, Кыргызстан находится в центре Евразии и все глобальные игроки заинтересованы, чтобы у нас была железная дорога, развитые системы автотранспорта.

"Сейчас нас просто взяли на удушающий прием, как в спортивной борьбе. Вот именно в этой ситуации мы сейчас находимся. Мало того, что самое обидное, наш Национальный банк играет на стороне товарищей, которые нам вообще не товарищи ни разу. Они наши системные, многолетние противники. Напоминаю вам Большую игру 150-летней давности, которую мы проиграли, к сожалению. А Советский Союз в конечном итоге большими колоссальными усилиями все-таки пытался выиграть. Так вот, сейчас исторический виток подошел к ровно той же ситуации. Когда мы прекрасно можем сами все, а нам помогают этого не сделать, ни при каких обстоятельствах. Никто не хочет нашего развития, категорически не хочет", - считает Петров.

По словам аналитика, все приезды западных чиновников в Кыргызстан нацелены на то, чтобы у нас прекратилась эта быстрая, эффективная и хорошая работа.

"И наш Нацбанк играет на этой же стороне. Они выполняют полностью все функции, которые им в качестве ценных указаний пересылают по той же линии, так называемого в кавычках "комплаенса". Я бы назвал это не комплаенсом, а кастрацией банковской деятельности. Нацбанк добровольно принял все эти правила и обязал всех, включая Финразведку играть на стороне той стороне", - отмечает эксперт.

Он отметил, что сейчас эффективно работает ГКНБ по линии антитеррора.

"Вот они действительно ловят вот эту всю нечисть, которую вычищают, последовательно, внятно, регулярно показывая, вот мы нашли этих, вот мы нашли тех. Но самых главных врагов, которые хотят перерезать нам глотку, удушить, обескровить и мы игнорируем. Вы ведь понимаете, что в экономике деньги выполняют роль крови. Как только вы уменьшили поток, прекратили, не дай бог, это смерть экономики. Даже месяца страна не продержится, если не будет циркулировать денежные средства. А у нас сейчас внешние потоки по перекрывали на 9 из 10. Какое может быть при этом экономическое развитие? Никакого. МВФ нам дал прогноз на второе полугодие - уменьшение ВВП. Причем значительное, не в процентах, а в разах. А почему? Потому что они знают эффективность своих мер", - резюмировал Михаил Петров.

И, конечно, ни для кого не секрет, в том числе и на Западе, что Россия является главным и стратегическим партнером Кыргызстана. У нас самые тесные экономические связи. В российских городах находится более миллиона наших трудовых мигрантов. Заработанные деньги они отправляют, ну или отправляли, на родину, где у них остались семьи. Только в июне они перевели в Кыргызстан $223 млн, что составляет 93,3% от всего объема поступивших в страну денег.

Помимо этого, РФ - крупнейший торговый партнер нашей республики. Туда уходит почти 22,7% всего нашего экспорта и поступает 18,1% всего импорта. За полгода товарооборот с РФ превысил $1,4 млрд, а наши поставки туда принесли бизнесу около $300 млн.

Для сравнения наш экспорт в США едва превышает $2 млн, а в Великобританию, за счет поставок золота, в $212,6 млн.

Кроме того, за счет прямых российских инвестиций сегодня наша страна переживает промышленный подъем. Только в первом квартале этого года, она вложила почти $40 млн, в то время как США и Великобритания вместе взятые - $4,4 млн, из которых $1,6 млн Америка. Это делает Россию крупнейшим инвестором Кыргызстана. Причем деньги она направляет именно в производство, в стране появляются крупные заводы, чего не было со времен СССР, создаются тысячи рабочих мест и т.д.

Иными словами, Россия дает республике гораздо больше, чем западные партнеры, которые сегодня занимаются только тем, что хотят заставить нас жить по своим ценностям, разрушить исторические экономические связи КР, а с ними и саму независимость нашей страны.