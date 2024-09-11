Школе села Кызыл-Суу подарили оборудование для изучения русского языка

В средней общеобразовательной школе имени Садырбека Абдракманова села Кызыл-Суу Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области "Русская Гуманитарная Миссия" открыла обновлённый класс для изучения русского языка и литературы.

В церемонии открытия приняли участие заместитель генерального директора "Русской гуманитарной миссии" по образовательным проектам Татьяна Орлова, руководитель Русского дома в Бишкеке Альберт Зульхарнеев и глава Джеты-Огузской районной администрации Эрмек Бахавадинов.

В общей сложности в школе им. С. Абдракманова обучаются 1500 учеников, из них более 800 – на русском языке. Силами АНО "Русская Гуманитарная Миссия" в классе русского языка и литературы был сделан ремонт, приобретены новейшее оборудование и мебель.

Директор школы имени С. Абдракманова Сапаркул Жетимишбаева: "Сегодня очень важный день, ведь в нашей школе появился не просто еще один кабинет русского языка, а класс, отвечающий всем современным требованиям. Мы очень этому рады. Наша школа считается лучшей в районе и теперь, надеюсь, знания учащихся только умножатся. Очень много детей хотят учиться именно в русских классах, и новый кабинет позволит исполнить их мечту".

Русская Гуманитарная Миссия не первый год реализует проекты по поддержке образования в Кыргызстане. Так в 2020 году открылся кабинет русского языка в школе № 2 г. Каракол. В классе был сделан ремонт, закуплено новейшее техническое оборудование и мебель, пополнен библиотечный фонд.

В 2021 году в школах г. Каракол и с. Кызыл-Суу были открыты уголки русской литературы, для создания которых "Русская гуманитарная миссия" направила порядка 2000 книг.

Ранее РГМ совместно с Министерством образования и науки России при содействии Министерства обороны России доставила в Кыргызстан 21 280 учебников на русском языке. Учебники получили 16 общеобразовательных школ Тюпского района Иссык-Кульской области.

В 2021 г. РГМ провела конкурс для преподавателей русского языка и литературы "Русский язык в Кыргызстане – новые горизонты", 10 победителей которого провели неделю в Москве.

В ноябре 2023 г. РГМ провела обучающий курс для специалистов по русскому языку из высших учебных заведений г. Бишкека.

В декабре 2023 г. РГМ и ОАО "РЖД" передали партию учебно-лабораторного оборудования, технических средств обучения и электронных пособий в среднюю общеобразовательную школу Кыргызско-Российского Славянского университета (СОШ КРСУ) и профессиональный лицей № 97 железнодорожников (при Кыргызской железной дороге).