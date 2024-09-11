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За нарушения в водоохранных зонах долины Кичи-Кара-Кужур наложены штрафы

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- Светлана Лаптева
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Службой по земельному и водному надзору при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики проведена проверка по соблюдению требований земельного и водного законодательства Кыргызской Республики пастбищепользователями, животноводами, расположенными в водоохранных зонах долины Кичи-Кара-Кужур при Мин-Булакском айылном аймаке Нарынской области.

В результате, согласно статье 239 Кодекса Кыргызской Республики "О правонарушениях", житель Мин-Булакского айылного аймака Р.К. был оштрафован на 3000 сомов и житель того же айыльного аймака Т.Ч. по статье 252 оштрафован на 7500 сомов. Также на сегодняшний день Мин-Булакскому айыл окмоту выданы предупреждения об устранении нарушений.


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URL: https://www.vb.kg/439413
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