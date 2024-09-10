Действия при землетрясении отработали на учениях ОДКБ в Алматинской области

4-5 сентября в Алматинской области прошло совместное учение подразделений органов по ЧС государств-членов ОДКБ, передает [urlhttps://www.nur.kz/politics/universe/2157600-skala-2024-v-almatinskoy-oblasti-proshla-otrabotka-deystviy-pri-zemletryasenii-spasatelyami-stran-odkb-foto/]NUR.KZ[/url] со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается на официальном сайте МЧС РК, в учении приняли участие спасательные подразделения органов, уполномоченных в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций государств-членов ОДКБ - Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Российской Федерации.

В первый день учения (4 сентября) отработано 2 этапа учения, в рамках которого в формате командно-штабной игры организована работа оперативного штаба по отработке действий при угрозе и возникновении землетрясения, уточнению сил и средств группировки спасательных подразделений государств-членов ОДКБ.

5 сентября прошел третий этап - практическая часть учений на базовом полигоне в сфере подготовки спасательных подразделений ОДКБ "Скальный город - Астана" (Алматинская область, Илийский район, урочище Тамгалы Тас).

В рамках третьего этапа учения проведена выставка аварийно-спасательной техники и оборудования.

Для отработки практических действий было определено четырнадцать учебных мест, на которых имитировались чрезвычайные ситуации различных видов. Каждое из мест имело свое предназначение, этапы и условия прохождения. "По легенде учения, на территории населенного пункта в результате разрушительного землетрясения произошло разрушение промышленных зданий и сооружений, обрушение моста и утечка опасных химических и радиоактивных веществ, ввиду вторичных факторов возникли различные пожары, имеются пострадавшие", - сообщается о заданном сценарии в публикации. Спасатели проводили разведку зоны землетрясения с применением воздушных судов, десантирование спасательных групп специального назначения с кинологическими расчетами, продемонстрированы аварийно-спасательные работы в зоне разрушения строительных конструкций и в условиях химического заражения местности, дегазация местности и специальная обработка пострадавших.

Кроме того, отработаны совместные действия по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных и неотложных работ на железнодорожном транспорте, оказанию первой медицинской помощи пострадавшим, развертыванию и организации работы полевого лагеря для пострадавшего населения, полевой химической лаборатории. В ходе проведения аварийно-спасательных работ были задействованы пожарные и спасательные подразделения, спасательная авиация, беспилотный летательный аппарат вертолетного типа, робототехнические устройства.

"Спасатели государств-членов ОДКБ в ходе учения не только совершенствовали практические навыки при ликвидации последствий разрушительного землетрясения, но и обменялись опытом проведения спасательных операций. В целом, маневры спасательных подразделений пяти стран показали, что совместные силы способны успешно взаимодействовать при ликвидации чрезвычайных ситуаций", - подчеркивает ведомство.

В рамках специальных учений "Скала-2024" среди спасательных подразделений государств–членов ОДКБ были проведены соревнования по спасательному многоборью. По результатам которого кубками и подарками награждены команда Казахстана за занятое первое место, команда Беларуси за занятое второе место, команда Кыргызстана за занятое третье место, а "Кубком дружбы" - команды России и Таджикистана, сообщается в публикации.

Напомним, в конце января мы писали, что в сентябре-октябре этого года в Казахстане планируется провести совместные с миротворческими силами ОДКБ учения.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), как указано на ее официальном сайте, была создана в 1992 году. В состав организации входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Источник: nur.kz