Лидером по темпам промышленного роста в ЦА стал Таджикистан

Таджикистан уверенно выходит в лидеры по темпам промышленного роста среди азиатских стран. По итогам 2023 года, рост промышленного производства в стране составил 12%, что значительно превышает показатели соседей: Узбекистана (6%), Казахстана (4,3%) и Кыргызстана (1,8%).

В 2024 году Министерство экономического развития Республики прогнозирует ещё более впечатляющий рост - до 21,2%.

Ожидается, что этот прогноз подтвердится за счет увеличения числа новых предприятий. В годовом выражении инвестиции в действующие и новые заводы и фабрики составляют около 19 миллиардов сомони.

Согласно данным Агентства по статистике Республики Таджикистан, в стране действует около 3,5 тысяч предприятий, большая часть которых сосредоточена в обрабатывающей и добывающей промышленности.

За последние полгода в новостях регулярно сообщается об открытии новых производств. Президент Республики Эмомали Рахмон лично участвует в церемониях запуска заводов, например, хлебобулочного и текстильного.

В 2024 году в Таджикистане было введено в эксплуатацию 251 новое промышленное предприятие, что создало около 2000 рабочих мест. Основной упор делается на производство товаров для повседневной жизни.

Около четверти новых предприятий заняты в пищевой промышленности, строительной отрасли, автомобилестроении и текстильном производстве. При этом доля горнодобывающих и металлургических заводов среди новых объектов составляет лишь 5 единиц.

По данным Министра промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабира, на новых предприятиях уже произведено продукции на сумму 60 миллионов сомони.

Рост промышленного сектора в Таджикистане очевиден и является результатом принятия "Программы ускоренной индустриализации Республики Таджикистан на 2020-2025 годы", а также объявления 2022–2026 годов "Годами развития промышленности".

Согласно летнему докладу Всемирного банка об экономике Таджикистана, подготовленному американскими экономистами, республика продемонстрировала хорошие экономические результаты в 2023 году и в начале 2024 года, благодаря росту экономики в Европе. В этот период ВВП Таджикистана вырос на 8,2%.

Однако западные аналитики также прогнозируют рост инфляции, связанный с повышением тарифов на электроэнергию. В 2024 году ожидается увеличение бюджетного дефицита, который частично связывают с расходами на строительство Рогунской ГЭС.

В докладе отмечается, что Таджикистан рискует столкнуться с долговым кризисом до полного погашения еврооблигаций, связанных с Рогунской ГЭС, в 2025–2027 годах.

В самой республике с нетерпением ждут завершения строительства Рогунской ГЭС, которая станет крупнейшей гидроэлектростанцией в Центральной Азии с мощностью 3600 МВт.

Это позволит экспортировать электроэнергию в соседние страны, что обеспечит приток средств в экономику. Однако, главное, ГЭС покроет внутренний энергодефицит и откроет возможности для создания новых промышленных предприятий в Таджикистане.

Источник: eurasiatoday.ru